'Küçük Bir Yol' sırrı çözüldü! Kaan Yıldırım'dan sonra Hadise'den 'Küçük Bir Yol' paylaşımı! Hadise'ye ilk destek sevgisi Kaan Yıldırım'dan geldi...

Kaan Yıldırım'ın paylaşımıyla merak edilen "Küçük Bir Yol" için Hadise'den sürpriz paylaşım geldi. Hadise yeni şarkısı 'Küçük Bir Yol'u at üstünde verdiği bir pozla duyurdu.
Evlilik yolunda hızla ilerleyen çiftin aşk pozları yine çok konuşuldu. Kaan Yıldırım'ın klip çekiminde yalnız bırakmadığı aşkı Hadise ile romantik paylaşımındaki Küçük Bir Yol etiketi dikkat çekti.
Yeni şarkısı Küçük Bir Yol'u görücüye çıkarmak için gün sayan Hadise sosyal medya hesabında paylaştığı Küçük Bir Yol pozuna "Çıkacak olan EP'mizin ilk şarkısı "Küçük Bir Yol" artık sadece benim değil, sizin... Benim için çok ama çok özel yeri var bu şarkının... Şarkımızda emeği geçen herkese binlerce kez teşekkür ederim. Unutmayın umutsuz olmaz, aşksız yaşanmaz 🖤" notunu düştü.
Aynı zamanda Hadise'nin paylaşımından önce Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek Yıldırım'ın Instagram hesabından paylaşılan bu pasta ve "Beklemedeyiz" notu şarkıcının hayranlarını oldukça heyecanlandırmıştı.
Öte yandan birbirlerine çok yakıştırılan Kaan Yıldırım ve Hadise çiftinin evlilik haberleri de hayranları tarafından iple çekiliyor.