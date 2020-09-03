'Küçük Bir Yol' sırrı çözüldü! Kaan Yıldırım'dan sonra Hadise'den 'Küçük Bir Yol' paylaşımı! Hadise'ye ilk destek sevgisi Kaan Yıldırım'dan geldi...

Yeni şarkısı Küçük Bir Yol'u görücüye çıkarmak için gün sayan Hadise sosyal medya hesabında paylaştığı Küçük Bir Yol pozuna "Çıkacak olan EP'mizin ilk şarkısı "Küçük Bir Yol" artık sadece benim değil, sizin... Benim için çok ama çok özel yeri var bu şarkının... Şarkımızda emeği geçen herkese binlerce kez teşekkür ederim. Unutmayın umutsuz olmaz, aşksız yaşanmaz 🖤" notunu düştü.