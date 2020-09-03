Haberler Günaydın Haberleri 'Küçük Bir Yol' sırrı çözüldü! Kaan Yıldırım'dan sonra Hadise'den 'Küçük Bir Yol' paylaşımı! Hadise'ye ilk destek sevgisi Kaan Yıldırım'dan geldi...

'' sırrı çözüldü! 'dan sonra 'den 'Küçük Bir Yol' paylaşımı! Hadise'ye ilk destek sevgisi Kaan Yıldırım'dan geldi...

'ın paylaşımıyla merak edilen "" için 'den sürpriz paylaşım geldi. Hadise yeni şarkısı 'Küçük Bir Yol'u at üstünde verdiği bir pozla duyurdu. Dün Kaan Yıldırım hesabından sevgilisi Hadise ile paylaşımda bulunmuştu. Kaan Yıldırım'ın klip çekiminde yalnız bırakmadığı aşkı Hadise ile romantik paylaşımındaki Küçük Bir Yol etiketi dikkat çekmişti. Yeni şarkısı Küçük Bir Yol'u görücüye çıkarmak için gün sayan Hadise sosyal medya hesabında paylaştığı Küçük Bir Yol pozuna "Çıkacak olan EP'mizin ilk şarkısı "Küçük Bir Yol" artık sadece benim değil, sizin... Benim için çok ama çok özel yeri var bu şarkının... " notunu düştü. İşte Küçük Bir Yol paylaşımı...

Giriş Tarihi: 3.9.2020 08:43 Son Güncelleme: 3.9.2020 08:52 ABONE OL
'Küçük Bir Yol' sırrı çözüldü! Kaan Yıldırım'dan sonra Hadise'den 'Küçük Bir Yol' paylaşımı! Hadise'ye ilk destek sevgisi Kaan Yıldırım'dan geldi...

'ın paylaşımıyla merak edilen "" için 'den sürpriz paylaşım geldi. Hadise yeni şarkısı 'Küçük Bir Yol'u at üstünde verdiği bir pozla duyurdu.

'Küçük Bir Yol' sırrı çözüldü! Kaan Yıldırım'dan sonra Hadise'den 'Küçük Bir Yol' paylaşımı! Hadise'ye ilk destek sevgisi Kaan Yıldırım'dan geldi...

Dün hesabından sevgilisi ile paylaşımda bulunmuştu.

'Küçük Bir Yol' sırrı çözüldü! Kaan Yıldırım'dan sonra Hadise'den 'Küçük Bir Yol' paylaşımı! Hadise'ye ilk destek sevgisi Kaan Yıldırım'dan geldi...

Evlilik yolunda hızla ilerleyen çiftin aşk pozları yine çok konuşuldu. 'ın klip çekiminde yalnız bırakmadığı aşkı ile romantik paylaşımındaki etiketi dikkat çekti.

'Küçük Bir Yol' sırrı çözüldü! Kaan Yıldırım'dan sonra Hadise'den 'Küçük Bir Yol' paylaşımı! Hadise'ye ilk destek sevgisi Kaan Yıldırım'dan geldi...

İşte 'nin yeni şarkısı paylaşımı...

'Küçük Bir Yol' sırrı çözüldü! Kaan Yıldırım'dan sonra Hadise'den 'Küçük Bir Yol' paylaşımı! Hadise'ye ilk destek sevgisi Kaan Yıldırım'dan geldi...

Yeni şarkısı 'u görücüye çıkarmak için gün sayan hesabında paylaştığı Küçük Bir Yol pozuna "Çıkacak olan EP'mizin ilk şarkısı "Küçük Bir Yol" artık sadece benim değil, sizin... Benim için çok ama çok özel yeri var bu şarkının... Şarkımızda emeği geçen herkese binlerce kez teşekkür ederim. Unutmayın umutsuz olmaz, aşksız yaşanmaz 🖤" notunu düştü.

'Küçük Bir Yol' sırrı çözüldü! Kaan Yıldırım'dan sonra Hadise'den 'Küçük Bir Yol' paylaşımı! Hadise'ye ilk destek sevgisi Kaan Yıldırım'dan geldi...

Aynı zamanda 'nin paylaşımından önce 'ın köpeği Benek Yıldırım'ın Instagram hesabından paylaşılan bu pasta ve "Beklemedeyiz" notu şarkıcının hayranlarını oldukça heyecanlandırmıştı.

'Küçük Bir Yol' sırrı çözüldü! Kaan Yıldırım'dan sonra Hadise'den 'Küçük Bir Yol' paylaşımı! Hadise'ye ilk destek sevgisi Kaan Yıldırım'dan geldi...

Öte yandan birbirlerine çok yakıştırılan ve çiftinin evlilik haberleri de hayranları tarafından iple çekiliyor.

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'Küçük Bir Yol' sırrı çözüldü! Kaan Yıldırım'dan sonra Hadise'den 'Küçük Bir Yol' paylaşımı! Hadise'ye ilk destek sevgisi Kaan Yıldırım'dan geldi...
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