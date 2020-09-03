Masum yüzlü Miray Daner'i bu haliyle tanımak imkansız! Miray Daner'in yeni imajı sosyal medyayı salladı! İşte asi güzel Miray Daner...

Miray Daner yeni dizisinde imajı ile hayranlarını ters köşe yaptı. Kubilay Aka ile bir dargın bir barışık ilerleyen aşk hayatı ile uzun süre gündemden düşmeyen Miray Daner yeni dizi projesi ile hayranlarına sürpriz yaptı.
Miray Daner'in yer alacağı Saygı dizisindeki imajı sosyal medyada TT oldu. Masum güzelliği ile bilinen genç oyuncu Miray Daner'in Saygı dizisi için yenilediği imajı oldukça sıra dışı ve asi.
'Saygı-Bir Ercüment Çözer' dizisinin başrol oyuncularından Miray Daner, dizide hayat vereceği 'Helen' karakterinin imajıyla dikkatleri üzerine çekecek.
Farklı saçları ve dövmeleriyle bambaşka bir tarza bürünen Miray Daner, izleyenleri asi güzelliğiyle büyüleyecek.