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sevgilisi ’na olan aşkını haykırdı! Sevgilisine sosyal medyadan böyle seslendi!

2016 yılında evlendiği 'yle geçtiğimiz günlerde boşanan ’nun ünlü oyuncu ’la olan aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyayı aktif kullanan Merve Çağıran, İsmail Hacıoğlu’na olan aşkını yaptığı paylaşımla haykırdı. Merve Çağıran, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun fotoğrafını hesabından yayınladı. Çağıran'ın "Ne güzel gözler" notuyla yaptığı çok sayıda aldı. 28 yaşındaki Merve Çağıran’ın paylaşımı takipçilerinden oldukça ilgi gördü. İşte sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Merve Çağıran’ın sevgilisi İsmail Hacıoğlu için yaptığı o paylaşım…

Giriş Tarihi: 4.9.2020 14:32 Son Güncelleme: 4.9.2020 14:37 ABONE OL
Merve Çağıran sevgilisi İsmail Hacıoğlu’na olan aşkını haykırdı! Sevgilisine sosyal medyadan böyle seslendi!

Ünlü oyuncu , kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi 'nun fotoğrafını hesabından yayınladı. Çağıran'ın "Ne güzel gözler" notuyla yaptığı çok sayıda aldı

Merve Çağıran sevgilisi İsmail Hacıoğlu’na olan aşkını haykırdı! Sevgilisine sosyal medyadan böyle seslendi!

Oyuncu , 2016 yılında evlendiği 'yle geçtiğimiz günlerde boşanan ile yaşıyor.

Merve Çağıran sevgilisi İsmail Hacıoğlu’na olan aşkını haykırdı! Sevgilisine sosyal medyadan böyle seslendi!

"NE GÜZEL GÖZLER"

Birlikteliklerini geçtiğimiz haftalarda ilan eden çiftten Çağıran, sevgilisinin fotoğrafını hesabından yayınladı.28 yaşındaki 'ın "Ne güzel gözler" notuyla yaptığı bu takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

Merve Çağıran sevgilisi İsmail Hacıoğlu’na olan aşkını haykırdı! Sevgilisine sosyal medyadan böyle seslendi!

'nun aşkını ilan etmesinin ardından eski eşi , sessizliğini bozmuştu.

Merve Çağıran sevgilisi İsmail Hacıoğlu’na olan aşkını haykırdı! Sevgilisine sosyal medyadan böyle seslendi!

ESKİ EŞTEN OLAY SÖZLER

hesabından, "Arsız güçlü olunca haklı, suçlu olurmuş!" mesajını yayınlayan Kumarki, ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

Merve Çağıran sevgilisi İsmail Hacıoğlu’na olan aşkını haykırdı! Sevgilisine sosyal medyadan böyle seslendi!

Çok mesaj alıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum ama bana 'Neden konuşmadınız?' demeyin. Benim tarzım değil, bulunduğum seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısı ile her şey ortaya kendiliğinden çıkar. O hep benim yanımda, ilahi adaletini sevdiğim...

Merve Çağıran sevgilisi İsmail Hacıoğlu’na olan aşkını haykırdı! Sevgilisine sosyal medyadan böyle seslendi!

Sevgilisi ile fotoğrafını paylaşmasının ardından yapılan negatif yorumlara tepki gösteren Hacıoğlu ise şunları söylemişti:

Merve Çağıran sevgilisi İsmail Hacıoğlu’na olan aşkını haykırdı! Sevgilisine sosyal medyadan böyle seslendi!

"YAŞADIKLARIMIZ SADECE BİZİ İLGİLENDİRİR"

Konuyla ilgili hesabından açıklamalarda bulunan , şunları söyledi:

'Boşanıyoruz' dedik, evde kırılmadık eşya bırakmadınız. Elinizde delil yokken, dava dosyaları olan insanların haberlerinin altına adımı yazmaya kalktınız. Olmadı şimdi de benim paylaşımımdan sonra birbirine umutla bakan iki insanı linç etmeye kalkıyorsunuz.

Merve Çağıran sevgilisi İsmail Hacıoğlu’na olan aşkını haykırdı! Sevgilisine sosyal medyadan böyle seslendi!

'Sebebi buymuş, bakın', 'Kesin bu yüzden boşandılar' diyorsunuz. İlişki dediğiniz bir günde biten bir şey değil. Pandemiden dolayı geciktiğimiz boşanma sürecinde yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir. Maalesef ne bir eşyamız kırıldı, ne de sesimiz yükseldi birbirimize.

Merve Çağıran sevgilisi İsmail Hacıoğlu’na olan aşkını haykırdı! Sevgilisine sosyal medyadan böyle seslendi!

Asla üçüncü bir kişiden ötürü değil, karşılıklı anlaşarak, boşandığımız bu süreçten sonra umutla yaşadıklarım... Mutluluğum da, mutsuzluğum da beni ilgilendirir. Saygılarımla...

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Merve Çağıran sevgilisi İsmail Hacıoğlu’na olan aşkını haykırdı! Sevgilisine sosyal medyadan böyle seslendi!
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