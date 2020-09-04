Merve Çağıran sevgilisi İsmail Hacıoğlu’na olan aşkını haykırdı! Sevgilisine sosyal medyadan böyle seslendi!

Çok mesaj alıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum ama bana 'Neden konuşmadınız?' demeyin. Benim tarzım değil, bulunduğum seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısı ile her şey ortaya kendiliğinden çıkar. O hep benim yanımda, ilahi adaletini sevdiğim...