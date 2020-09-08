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ile davasında flaş gelişme! Oyuncu Ozan Güven ile ettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz uzlaşamadılar...

Magazin gündeminde günlerce konuşulan ve her kesimin tepkisini şiddet olayına adına karışan ile sevgilisi davasında yeni gelişmeler var. Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u ettiği gerekçesiyle hakkında açılan Ozan Güven’in darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu dosyada flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncu Ozan Güven ile darp ettiği iddia edilen sevgilisi Deniz Bulutsuz arasında uzlaşma sağlanmadı.

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Giriş Tarihi: 8.9.2020 13:04 Son Güncelleme: 8.9.2020 13:20 ABONE OL
Deniz Bulutsuz ile Ozan Güven davasında flaş gelişme! Oyuncu Ozan Güven ile darp ettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz uzlaşamadılar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ünlü oyuncu Ozan Güven'in kendisini darp ettiği ileri sürerek şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un ihbarı sonrası başlatılan soruşturma tamamlanmış, Güven hakkında dava açılmıştı.



Hakkında 13,5 yıla kadar hapsi istenen Ünlü oyuncu Güven ve Bulutsuz 21 Ocak günü hakim karşısına çıkacakken, Mahkeme, Ozan Güven'in müşteki olduğu ve uzlaşma bürosuna göndermişti.

UZLAŞMA OLMADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaşma bürosu tarafından yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Taraflar uzlaşmayı kabul etmedi.

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Deniz Bulutsuz ile Ozan Güven davasında flaş gelişme! Oyuncu Ozan Güven ile darp ettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz uzlaşamadılar...
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