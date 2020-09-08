Deniz Bulutsuz ile Ozan Güven davasında flaş gelişme! Oyuncu Ozan Güven ile darp ettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz uzlaşamadılar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ünlü oyuncu Ozan Güven'in kendisini darp ettiği ileri sürerek şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un ihbarı sonrası başlatılan soruşturma tamamlanmış, Güven hakkında dava açılmıştı.





Hakkında 13,5 yıla kadar hapsi istenen Ünlü oyuncu Güven ve Bulutsuz 21 Ocak günü hakim karşısına çıkacakken, Mahkeme, Ozan Güven'in müşteki olduğu ve uzlaşma bürosuna göndermişti.

UZLAŞMA OLMADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaşma bürosu tarafından yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Taraflar uzlaşmayı kabul etmedi.