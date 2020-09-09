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sevgilisi ’yı korkutmaya doyamadı! Sosyal medyada gündem oldu

Uzun bir süredir işletmeci sevgilisi ile birlikte olan ve bu ilişkide evlilik yolunda ilerleyen oyuncu , hesabından paylaştığı videolar ilgi odağı olmayı başarıyor. Ezgi Mola, son paylaştığı ile esprili yönünü bir kez daha ortaya koydu. Sevgilisi Mustafa Aksakallı’yı korkuttuğu anların videolarını takipçileriyle paylaşan Ezgi Mola onları gülümsetmeyi bir kez daha başardı. Ezgi Mola’nın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte ünlü oyuncunun o çok konuşulan paylaşımları.

Giriş Tarihi: 9.9.2020 15:29 Son Güncelleme: 9.9.2020 15:32 ABONE OL
Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı’yı korkutmaya doyamadı! Sosyal medyada gündem oldu

Uzun bir süredir işletmeci sevgilisi ile birlikte olan ve bu ilişkide evlilik yolunda ilerleyen oyuncu , hesabından paylaştığı videolar ile esprili yönünü bir kez daha ortaya koydu. Sevgilisini korkuttuğu anların videolarını takipçileriyle paylaşan Mola onları gülümsetmeyi bir kez daha başardı.

Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı’yı korkutmaya doyamadı! Sosyal medyada gündem oldu

Şimdilerde Masumlar Apartmanı adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan , bir yandan da sevgilisi ile keyifli vakitler geçiriyor.

Ezgi Mola sevgilisini korkuttuğu video yayınladı | Video

Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı’yı korkutmaya doyamadı! Sosyal medyada gündem oldu

İşte ve aşkta kazandığı bir dönemde olan Mola, yaz mevsimini sevgilisiyle birlikte açtıkları mekanda geçirirken kış mevsiminin gelmesiyle birlikte setlere döndü.

Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı’yı korkutmaya doyamadı! Sosyal medyada gündem oldu

Bir yandan yeni projesi için kamera karşısında ter döken , bir yandan da esprili kişiliğini sergilediği paylaşımlarla öne çıkıyor.

Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı’yı korkutmaya doyamadı! Sosyal medyada gündem oldu

Instagram hesabından yaptığı ve bir ritüel haline getirdiği 'sevgiliyi korkutma videoları'na bir yenisini daha ekleyen , bu paylaşımına gelen çok sayıda yorum ve isteğe hayır demeyerek farklı zamanlarda yaptığı korkutma anlarını da hesabından paylaştı.

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Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı’yı korkutmaya doyamadı! Sosyal medyada gündem oldu
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