Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı’yı korkutmaya doyamadı! Sosyal medyada gündem oldu

Uzun bir süredir işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile birlikte olan ve bu ilişkide evlilik yolunda ilerleyen oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından paylaştığı videolar ile esprili yönünü bir kez daha ortaya koydu. Sevgilisini korkuttuğu anların videolarını takipçileriyle paylaşan Mola onları gülümsetmeyi bir kez daha başardı.