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Haksız yere edilenler kulübüne hoş geldin ! Türkiye'deki sağlık sistemini öven Aşkın Nur Yengi'ye nefret kustular...

'nin GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a verdiği röportaj çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi, "Sık sık yurt dışına gittiğim için oralardaki sağlık sistemini de biliyorum. Türkiye dünyada bir numara" dedi ve anında yedi. Sosyal medyada 'Bu sabah kimi linç etsek?' diye güne başlayan bir kitle var. Bu kitlenin hedefi bu sefer Aşkın Nur Yengi oldu. GÜNAYDIN yazarı köşesine taşıdığı konuda sanatçıya "Haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin Aşkın Nur Yengi!" diyerek seslendi...

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 9.9.2020 09:16 Son Güncelleme: 9.9.2020 09:26 ABONE OL
Haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin Aşkın Nur Yengi! Türkiye'deki sağlık sistemini öven Aşkın Nur Yengi'ye nefret kustular...

nlü şarkıcı , Günaydın'dan Tuba Kalçık'a verdiği röportajda, pandemi sürecinde Türkiye'nin çok iyi yönetildiğine işaret ederek, "Sık sık yurt dışına gittiğim için oralardaki sağlık sistemini de biliyorum. Türkiye dünyada bir numara" dedi ve anında sosyal medyada yedi.

Haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin Aşkın Nur Yengi! Türkiye'deki sağlık sistemini öven Aşkın Nur Yengi'ye nefret kustular...

Şaşırdık mı? Hayır. Özellikle Sabah okurları bu duruma hiç şaşırmamıştır. Çünkü Tuba'ya konuşup yemeyen kalmadı!
Sosyal medyada 'Bu sabah kimi linç etsek?' diye güne başlayan bir kitle var.

Haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin Aşkın Nur Yengi! Türkiye'deki sağlık sistemini öven Aşkın Nur Yengi'ye nefret kustular...

Bu kitle özellikle Tuba'nın röportajlarını heyecanla bekliyor. Muhalif haber siteleri bile her pazartesi Günaydın'daki röportajdan alıntı yaparak tıklanma sayısını artırma telaşına giriyor. Onlara göre bu hükümetin yaptığı her şey yanlış! Bir sanatçı hükümetin doğru yaptığı bir işten bahsetti mi vay haline! Anında tüm nefretlerini o sanatçıya kusuyorlar. O sanatçıyı itibarsızlaştırmak için tweet atıyorlar ve bu yaptıklarına da muhalefet diyorlar iyi mi!

Haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin Aşkın Nur Yengi! Türkiye'deki sağlık sistemini öven Aşkın Nur Yengi'ye nefret kustular...

Özetle sevgili , haksız yere edilenler kulübüne hoş geldin! Hiç üzülme, sosyal medyada yazılanları kaale bile alma. Çünkü doğruları söyledin.

Haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin Aşkın Nur Yengi! Türkiye'deki sağlık sistemini öven Aşkın Nur Yengi'ye nefret kustular...

Türkiye'deki sağlık sisteminin pandemi sürecinde nasıl başarılı olduğunu sadece gurbetçiler değil, yabancılar bile görüp söylüyor. BBC gibi dünyaca ünlü kanallar bile bu başarıyla ilgili özel haber dosyaları hazırladılar.

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Haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin Aşkın Nur Yengi! Türkiye'deki sağlık sistemini öven Aşkın Nur Yengi'ye nefret kustular...
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