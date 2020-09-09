Haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin Aşkın Nur Yengi! Türkiye'deki sağlık sistemini öven Aşkın Nur Yengi'ye nefret kustular...

Bu kitle özellikle Tuba'nın röportajlarını heyecanla bekliyor. Muhalif haber siteleri bile her pazartesi Günaydın'daki röportajdan alıntı yaparak tıklanma sayısını artırma telaşına giriyor. Onlara göre bu hükümetin yaptığı her şey yanlış! Bir sanatçı hükümetin doğru yaptığı bir işten bahsetti mi vay haline! Anında tüm nefretlerini o sanatçıya kusuyorlar. O sanatçıyı itibarsızlaştırmak için tweet atıyorlar ve bu yaptıklarına da muhalefet diyorlar iyi mi!

