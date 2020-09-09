Şeyma boş durmuyor!

Sinan Urfalı… Tanımayanlara tanıtayım; Sinan Bey, 11 Mart 2018'de Mina Başaran'ın Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönüşte düşen uçakta hayatını kaybeden Mina'nın 7 kız arkadaşından biri olan merhum Burcu Urfalı'nın eşi. Bakalım bu yakınlaşma, bir üst seviyeye taşınacak mı? Hoş bu arada Sinan Urfalı da, Mehmet Germiyanlıgil gibi, 30 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın 15 yıllık arkadaşı da çıkabilir tabii!!!