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Şeyma boş durmuyor!

Yaz başından bu yana uzatmaları oynadığı 1.5 yıllık İtalyan DJ Guido Senia'dan ayrılan 'nın, Mehmet Germiyanlıgil'den sonra yine bir erkekle yakınlaştığını duydum.

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 9.9.2020 02:08 ABONE OL
Şeyma boş durmuyor!

Yaz başından bu yana uzatmaları oynadığı 1.5 yıllık İtalyan DJ Guido Senia'dan ayrılan 'nın, Mehmet Germiyanlıgil'den sonra yine bir erkekle yakınlaştığını duydum.

Şeyma boş durmuyor!

İlk duyduğumda pek ihtimal vermemiştim ama güvendiğim birkaç kişi daha teyit edince sizlerle paylaşmaya karar verdim. Şeyma'nın yakınlaştığı ve sık sık görüşmeye başladığı kişi de tanıdık bir isim;

Şeyma boş durmuyor!

… Tanımayanlara tanıtayım; Sinan Bey, 11 Mart 2018'de Mina Başaran'ın Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönüşte düşen uçakta hayatını kaybeden Mina'nın 7 kız arkadaşından biri olan merhum Burcu Urfalı'nın eşi. Bakalım bu yakınlaşma, bir üst seviyeye taşınacak mı? Hoş bu arada Sinan Urfalı da, Mehmet Germiyanlıgil gibi, 30 yaşındaki 'nın 15 yıllık arkadaşı da çıkabilir tabii!!!

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Şeyma boş durmuyor!
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