‘Serdar nafaka ödemiyor’ Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 5 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişlerdi!

Chloe Loughnan, eski eşinin sözlerini hatırlattığımızda şöyle dedi: "Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı 'Chloe ödeyemiyorum' diye. 'Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun. Burada ailemle mutluyum."