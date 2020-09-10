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‘Serdar ödemiyor’ ve 5 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişlerdi!

Ünlü şarkıcı ve İrlandalı manken , 5 yıllık evliliklerini bitirme kararı alarak mahkemenin yolunu tutmuştu. Tek celsede boşanan çiftin anlaşmalı olarak ayrıldıkları Serdar Ortaç'ın Chloe'ye 1 milyon lira tazminat ödeyeceği öğrenilmişti. Çok konuşulan ile ilgili yeni bir haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Serdar Ortaç, boşandıkları dönem “Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun” açıklamasını yapmıştı. Chloe Loughnan, eski eşinin sözlerini üzerine “Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı ‘Chloe ödeyemiyorum’ diye. ‘Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun.”

Giriş Tarihi: 10.9.2020 12:17 Son Güncelleme: 10.9.2020 12:44 ABONE OL
‘Serdar nafaka ödemiyor’ Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 5 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişlerdi!

'la 5 yıllık evliliğinin bitmesinin ardından memleketine dönen 'a 'daki hayatını sorduk. Ünlü manken, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdüğünü söyledi.

‘Serdar nafaka ödemiyor’ Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 5 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişlerdi!

Hürriyet'in haberine göre; , boşandıkları dönem "Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun" açıklamasını yapmıştı.

‘Serdar nafaka ödemiyor’ Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 5 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişlerdi!

, eski eşinin sözlerini hatırlattığımızda şöyle dedi: "Serdar 5-6 aydır ödemiyor. Bir ara beni aradı 'Chloe ödeyemiyorum' diye. 'Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun. Burada ailemle mutluyum."

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‘Serdar nafaka ödemiyor’ Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 5 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişlerdi!
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