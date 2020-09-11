Alper Saldıran'dan boşanan Pınar Tuncegil Gökçer Genç ile birlikteliğini sosyal medyadan ilan etti!

Geçtiğimiz kasım ayında boşanan Alper Saldıran ve Pınar Tuncegil, adliye çıkışı şu ifadeleri kullanmıştı: "Dostluğumuzun bozulmaması için böyle bir karar aldık. Zaten 14 yıllık çocukluk arkadaşıyız ve dostuz. İyi arkadaşız ama evlilik bazı şeyleri bozabiliyor."