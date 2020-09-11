Alper Saldıran'dan boşanan Pınar Tuncegil Gökçer Genç ile birlikteliğini sosyal medyadan ilan etti!

Geçtiğimiz kasım ayında kendisi gibi oyuncu olan 6 yıllık eşi Alper Saldıran'dan boşanan Pınar Tuncegil, yeni bir aşka yelken açtı. Tuncegil, Gökçer Genç ile birlikteliğini sosyal medyadan ilan etti.
34 yaşındaki Tuncegil, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Gökçer Genç ile aşk yaşıyor. Pınar Tuncegil ve Gökçer Genç, 2018 yılında gösterime giren, Mehmet Güreli imzalı 'Dört Köşeli Üçgen' adlı filmde rol almıştı.
Geçtiğimiz kasım ayında boşanan Alper Saldıran ve Pınar Tuncegil, adliye çıkışı şu ifadeleri kullanmıştı: "Dostluğumuzun bozulmaması için böyle bir karar aldık. Zaten 14 yıllık çocukluk arkadaşıyız ve dostuz. İyi arkadaşız ama evlilik bazı şeyleri bozabiliyor."