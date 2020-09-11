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'dan boşanan ile birlikteliğini sosyal medyadan ilan etti!

6 yıllık eşi 'dan boşanan oyuncu , aradığı aşkı yine sanat camiasından buldu. Pınar Tuncegil, ile birlikteliğini sosyal medyadan ilan etti. 34 yaşındaki Pınar Tuncegil, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan 42 yaşındaki Gökçer Genç ile yaşıyor. Geçtiğimiz kasım ayında boşanan Alper Saldıran ve Pınar Tuncegil, adliye çıkışı şu ifadeleri kullanmıştı: "Dostluğumuzun bozulmaması için böyle bir karar aldık. Zaten 14 yıllık çocukluk arkadaşıyız ve dostuz. İyi arkadaşız ama evlilik bazı şeyleri bozabiliyor."

Giriş Tarihi: 11.9.2020 08:22 Son Güncelleme: 11.9.2020 08:47 ABONE OL
Alper Saldıran'dan boşanan Pınar Tuncegil Gökçer Genç ile birlikteliğini sosyal medyadan ilan etti!

Geçtiğimiz kasım ayında kendisi gibi oyuncu olan 6 yıllık eşi 'dan boşanan , yeni bir aşka yelken açtı. Tuncegil, ile birlikteliğini sosyal medyadan ilan etti.

Alper Saldıran'dan boşanan Pınar Tuncegil Gökçer Genç ile birlikteliğini sosyal medyadan ilan etti!

Snob Magazin'in haberine göre; , mutluluğu yine sanat camiasında buldu.

Alper Saldıran'dan boşanan Pınar Tuncegil Gökçer Genç ile birlikteliğini sosyal medyadan ilan etti!

34 yaşındaki Tuncegil, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan ile yaşıyor. ve Gökçer Genç, 2018 yılında gösterime giren, Mehmet Güreli imzalı 'Dört Köşeli Üçgen' adlı filmde rol almıştı.

Alper Saldıran'dan boşanan Pınar Tuncegil Gökçer Genç ile birlikteliğini sosyal medyadan ilan etti!

Geçtiğimiz kasım ayında boşanan ve , adliye çıkışı şu ifadeleri kullanmıştı: "Dostluğumuzun bozulmaması için böyle bir karar aldık. Zaten 14 yıllık çocukluk arkadaşıyız ve dostuz. İyi arkadaşız ama evlilik bazı şeyleri bozabiliyor."

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Alper Saldıran'dan boşanan Pınar Tuncegil Gökçer Genç ile birlikteliğini sosyal medyadan ilan etti!
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