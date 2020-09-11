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ile yeni aşkı gözlerden uzak… bacayı sarmış!

’ın ihanetiyle sarsılan 'nin geçen ay eski Başkanı ile yakınlaştığı haberi gündemine gibi düşmüştü. Televizyonculukla başlayan kariyerine şarkıcılıkla devam eden Defne Samyeli’nin adı Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili ile duyulsa da ikili yorum yapmayınca haberi muallakta kalmıştı. Günaydın köşe yazarı , bugünkü yazısında Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşkını kaleme aldı. İşte çok konuşulan o yazı…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 11.9.2020 10:47 Son Güncelleme: 11.9.2020 11:15 ABONE OL
Defne Samyeli ile yeni aşkı Serdar Bilgili gözlerden uzak… Aşk bacayı sarmış!

tarafından ihanete uğrayan 'nin geçen ay eski Başkanı ile yakınlaştığı haberi gündemine gibi düşmüştü.

Defne Samyeli ile yeni aşkı Serdar Bilgili gözlerden uzak… Aşk bacayı sarmış!

Televizyonculukla başlayan kariyerine şarkıcılıkla devam eden Samyeli de, Bilgili de (eski ilişkilerinde de olduğu gibi) bir yorum yapmayınca haberi muallakta kalmıştı. Doğrusunu yine benden öğrenin:

Defne Samyeli ile yeni aşkı Serdar Bilgili gözlerden uzak… Aşk bacayı sarmış!

bacayı sarmış. Çifte yakın bir kaynaktan, çiçeği burnunda aşıkların gözlerden uzak olmak için Bilgili'nin teknesinde vakit geçirdiğini öğrendim.

Defne Samyeli ile yeni aşkı Serdar Bilgili gözlerden uzak… Aşk bacayı sarmış!

Önce Bozburun'da, ardından da Göcek'te baş başa tatil yapan aşıklar, hafta sonu İstanbul'a dönmüşler.

Defne Samyeli ile yeni aşkı Serdar Bilgili gözlerden uzak… Aşk bacayı sarmış!

Bu arada kaynağım, bu aşkın tahminlerden de uzun sürebileceğini söyledi. Bakalım ne zaman aşklarını ifşa edip el ele arzı endam eylemeye başlayacaklar.

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Defne Samyeli ile yeni aşkı Serdar Bilgili gözlerden uzak… Aşk bacayı sarmış!
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