Defne Samyeli ile yeni aşkı Serdar Bilgili gözlerden uzak… Aşk bacayı sarmış!

Cem Yılmaz tarafından ihanete uğrayan Defne Samyeli'nin geçen ay Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Televizyonculukla başlayan kariyerine şarkıcılıkla devam eden Samyeli de, Bilgili de (eski ilişkilerinde de olduğu gibi) bir yorum yapmayınca aşk haberi muallakta kalmıştı. Doğrusunu yine benden öğrenin:
Aşk bacayı sarmış. Çifte yakın bir kaynaktan, çiçeği burnunda aşıkların gözlerden uzak olmak için Bilgili'nin teknesinde vakit geçirdiğini öğrendim.
Önce Bozburun'da, ardından da Göcek'te baş başa tatil yapan aşıklar, hafta sonu İstanbul'a dönmüşler.
Bu arada kaynağım, bu aşkın tahminlerden de uzun sürebileceğini söyledi. Bakalım ne zaman aşklarını ifşa edip el ele arzı endam eylemeye başlayacaklar.