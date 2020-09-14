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Korona virüse yakalanan ’de tedaviye alındı! Hayranlarına üzücü haber!

müziğinin sevilen isimlerinden birisi olan , rahatsızlanarak gittiği ’nin gölcük ilçesindeki hastanede korona virüs testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan sanatçının durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 12:09 Son Güncelleme: 14.9.2020 12:11 ABONE OL
Korona virüse yakalanan Cimilli İbo Kocaeli’de tedaviye alındı! Hayranlarına üzücü haber!

Karadeniz'in sevilen ses sanatçılarından birisi olan ve Cimilli İbo lakabıyla bilinen İbrahim Özer, Cumartesi günü çeşitli şikayetler sonucu rahatsızlanınca Kocaeli'de bulunan Gölcük Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan korona virüs testi pozitif çıkan sanatçı, tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakımda tedavisi süren Özer'in tedaviye olumlu cevap verdiği öğrenildi.

KRİTİK 40 SAAT

Böbrek yetmezliği de bulunan sanatçının yaklaşık 25 gün önce de Kocaeli'de bulunan evinde rahatsızlandığı belirtildi. Karadenizli sanatçının durumunun iyiye gitmesi için önümüzdeki 40 saatin büyük önem taşıdığı öğrenildi.

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Korona virüse yakalanan Cimilli İbo Kocaeli’de tedaviye alındı! Hayranlarına üzücü haber!
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