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Güzeli ile sevgilisi akıllanmıyor! Ünlülere yok mu?

2018 Güzeli ile sevgilisi , pandemi sürecinin büyük kısmını Miami’de geçirdi. Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral Türkiye’ye döner dönmez de partiden partiye koştu. Marcus Aral, 30 Ağustos’ta da Boğaz’daki evinde kalabalık bir yaş günü partisi organize etmişti. Bu eğlenceden kısa süre sonra Yiğit Marcus Aral’ın yaptırdığı korona testinin pozitif çıkması üzerine partiye katılan ünlü isimler paniğe kapılmıştı. Akıllanmayan çift Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral, bu kez de Şevval Şahin’in yeni yaşını kutlamak için arkadaşlarıyla partide buluştu. Günaydın köşe yazarı bugünkü yazısında ünlü çifti kaleme aldı. İşte o yazı…

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 15.9.2020 08:23 Son Güncelleme: 15.9.2020 08:24 ABONE OL
Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral akıllanmıyor! Ünlülere denetim yok mu?

Güzeli ve sevgilisi , yine bir ile sosyal medyanın gündemine geldi.

Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral akıllanmıyor! Ünlülere denetim yok mu?

Geçtiğimiz haftalarda Aral için İstanbul Boğazı'ndaki evinde büyük bir vermiş, eğlenceden kısa süre sonra Aral'ın yaptırdığı testi pozitif çıkınca partiye katılan ünlüler panik yaşamıştı.

Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral akıllanmıyor! Ünlülere denetim yok mu?

Ünlü çift bu kez de 'in yeni yaşını kutlamak için arkadaşlarıyla partide buluştu. Şahin'in 21'inci yaş günü nedeniyle düzenlenen partide kuralları yine unutuldu.

Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral akıllanmıyor! Ünlülere denetim yok mu?

Vatandaş sabah işe gitmek için minibüsü doldurduğunda bile korona denetimine takılıyorken, ünlülere yok mu?

Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral akıllanmıyor! Ünlülere denetim yok mu?

ve maske kurallarını unutup insanların gözüne sokarcasına eğlence düzenleyip, sosyal medyada paylaşanlara karşı da önlem alınmalı, gerekiyorsa ceza kesilmeli!

Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral akıllanmıyor! Ünlülere denetim yok mu?

Bu nasıl görgüsüzlük ve sorumsuzluktur? Hadi düzenleyip kuralları ihlal ediyorsun, peki bu görüntüler neden sosyal medyaya düşüyor? Amaç tepki çekip gündem olmak mı?

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Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral akıllanmıyor! Ünlülere denetim yok mu?
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