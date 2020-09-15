Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral akıllanmıyor! Ünlülere denetim yok mu?

Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral, yine bir parti ile sosyal medyanın gündemine geldi.
Geçtiğimiz haftalarda Aral doğum günü için İstanbul Boğazı'ndaki evinde büyük bir parti vermiş, eğlenceden kısa süre sonra Aral'ın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkınca partiye katılan ünlüler panik yaşamıştı.
Ünlü çift bu kez de Şevval Şahin'in yeni yaşını kutlamak için arkadaşlarıyla partide buluştu. Şahin'in 21'inci yaş günü nedeniyle düzenlenen partide sosyal mesafe kuralları yine unutuldu.
Vatandaş sabah işe gitmek için minibüsü doldurduğunda bile korona denetimine takılıyorken, ünlülere denetim yok mu?
Sosyal mesafe ve maske kurallarını unutup insanların gözüne sokarcasına parti eğlence düzenleyip, sosyal medyada paylaşanlara karşı da önlem alınmalı, gerekiyorsa ceza kesilmeli!
Bu nasıl görgüsüzlük ve sorumsuzluktur? Hadi parti düzenleyip kuralları ihlal ediyorsun, peki bu görüntüler neden sosyal medyaya düşüyor? Amaç tepki çekip gündem olmak mı?