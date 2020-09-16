60 yaşındaki Cem Uzan eşini 27 yaşındaki genç bir kadınla aldattı! Üçüncü evliliğinin üzerinde de kara bulutlar dolaşıyor…

Hapis kokusu alınca Ekim 2009'da yurt dışına kaçan ve Fransa'dan siyasi sığınma talep eden Cem Uzan'ın üçüncü evliliğinin üzerinde de kara bulutlar dolaşıyor. İlk evliliğini Şebnem Berker ile yapan, ikinci eşi Alara Koçibey'den de Nisan 2011'de boşanan Cem Uzan; Fransa'da Türklerle flört edip, 28 Kasım 2012'de de Monakolu Fanny Blanchelande ile üçüncü evliliğini yapmıştı.