60 yaşındaki Cem Uzan eşini 27 yaşındaki genç bir kadınla aldattı! Üçüncü evliliğinin üzerinde de kara bulutlar dolaşıyor…

Hapis kokusu alınca Ekim 2009'da yurt dışına kaçan ve Fransa'dan siyasi sığınma talep eden Cem Uzan'ın üçüncü evliliğinin üzerinde de kara bulutlar dolaşıyor. İlk evliliğini Şebnem Berker ile yapan, ikinci eşi Alara Koçibey'den de Nisan 2011'de boşanan Cem Uzan; Fransa'da Türklerle flört edip, 28 Kasım 2012'de de Monakolu Fanny Blanchelande ile üçüncü evliliğini yapmıştı.
Ancak öğrendim ki, Uzan'ın üçüncü evliliği de sallantıdaymış. Meğer 26 Aralık'ta 60 yaşına basacak olan Cem Uzan da, bir dönem sosyetede kol gezen Azgın Teke Sendromu'nun takipçisi olmuş!
40 yaşındaki ünlü takı tasarımcısı olan eşi Fanny Hanım'ı, adının Gabrielle olduğunu öğrendiğim 27 yaşında genç bir güzelle aldatmış.
Uzan, Monakolu aristokrat bir ailenin kızı olduğunu öğrendiğim Gabrielle için yuvasını yıkmayı göze almış ve hatta evini terk etmiş. Bakalım Uzan'ın çıtır sevgilisiyle aşkı uzun soluklu olacak mı…