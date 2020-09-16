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60 yaşındaki eşini 27 yaşındaki genç bir kadınla aldattı! Üçüncü evliliğinin üzerinde de kara bulutlar dolaşıyor…

Hapis kokusu alınca Ekim 2009'da yurt dışına kaçan ve 'dan siyasi sığınma talep eden 'ın üçüncü evliliğinin üzerinde de kara bulutlar dolaşıyor. Cem Uzan 28 Kasım 2012'de de Monakolu ile üçüncü evliliğini yapmıştı. Uzan, 40 yaşındaki ünlü takı tasarımcısı olan eşi Fanny Hanım'ı, 27 yaşındaki Gabrielle ile aldattı. GÜNAYDIN köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Cem Uzan’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 16.9.2020 08:11 Son Güncelleme: 16.9.2020 08:17 ABONE OL
60 yaşındaki Cem Uzan eşini 27 yaşındaki genç bir kadınla aldattı! Üçüncü evliliğinin üzerinde de kara bulutlar dolaşıyor…

Hapis kokusu alınca Ekim 2009'da yurt dışına kaçan ve 'dan siyasi sığınma talep eden 'ın üçüncü evliliğinin üzerinde de kara bulutlar dolaşıyor. İlk evliliğini Şebnem Berker ile yapan, ikinci eşi Alara Koçibey'den de Nisan 2011'de boşanan Cem Uzan; Fransa'da Türklerle flört edip, 28 Kasım 2012'de de Monakolu ile üçüncü evliliğini yapmıştı.

60 yaşındaki Cem Uzan eşini 27 yaşındaki genç bir kadınla aldattı! Üçüncü evliliğinin üzerinde de kara bulutlar dolaşıyor…

Ancak öğrendim ki, Uzan'ın üçüncü evliliği de sallantıdaymış. Meğer 26 Aralık'ta 60 yaşına basacak olan da, bir dönem sosyetede kol gezen Azgın Teke Sendromu'nun takipçisi olmuş!

60 yaşındaki Cem Uzan eşini 27 yaşındaki genç bir kadınla aldattı! Üçüncü evliliğinin üzerinde de kara bulutlar dolaşıyor…

40 yaşındaki ünlü takı tasarımcısı olan eşi Fanny Hanım'ı, adının Gabrielle olduğunu öğrendiğim 27 yaşında genç bir güzelle aldatmış.

60 yaşındaki Cem Uzan eşini 27 yaşındaki genç bir kadınla aldattı! Üçüncü evliliğinin üzerinde de kara bulutlar dolaşıyor…

Uzan, Monakolu aristokrat bir ailenin kızı olduğunu öğrendiğim Gabrielle için yuvasını yıkmayı göze almış ve hatta evini terk etmiş. Bakalım Uzan'ın çıtır sevgilisiyle aşkı uzun soluklu olacak mı…

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60 yaşındaki Cem Uzan eşini 27 yaşındaki genç bir kadınla aldattı! Üçüncü evliliğinin üzerinde de kara bulutlar dolaşıyor…
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