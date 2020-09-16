Haberler Günaydın Haberleri Burcu Kıratlı: Çekil git cahil

: Çekil git cahil

Koronavirüse yakalanan sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile parti düzenleyen Türkiye Güzeli "Abartılacak bir şey yok, sadece 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı" dedi.

Giriş Tarihi: 16.9.2020 02:39 ABONE OL
Burcu Kıratlı: Çekil git cahil

Koronavirüse yakalanan sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile parti düzenleyen Türkiye Güzeli "Abartılacak bir şey yok, sadece 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı" dedi.

Burcu Kıratlı: Çekil git cahil

Koronavirüse yakalanan sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile parti düzenleyen Türkiye Güzeli "Abartılacak bir şey yok, sadece 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı" dedi.

Burcu Kıratlı: Çekil git cahil

Bu açıklamaya oyuncu sert tepki gösterdi: "Gerçekten böyle bir cahillik yok. Göz önünde oldukları için topluma örnek olmak zorundalar ama bunu anlayamamışlar.

Burcu Kıratlı: Çekil git cahil

Göz önünden çekilsinler. Yazık! 10 kişi az mı? Bu cehalet yüzünden insanlar ve tüm sektörler zarar görüyor."

ARKADAŞINA GÖNDER
Burcu Kıratlı: Çekil git cahil
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA