Burcu Kıratlı: Çekil git cahil

Koronavirüse yakalanan sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile parti düzenleyen Türkiye Güzeli Şevval Şahin "Abartılacak bir şey yok, sadece 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı" dedi.
Koronavirüse yakalanan sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile parti düzenleyen Türkiye Güzeli Şevval Şahin "Abartılacak bir şey yok, sadece 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı" dedi.
Bu açıklamaya oyuncu Burcu Kıratlı sert tepki gösterdi: "Gerçekten böyle bir cahillik yok. Göz önünde oldukları için topluma örnek olmak zorundalar ama bunu anlayamamışlar.
Göz önünden çekilsinler. Yazık! 10 kişi az mı? Bu cehalet yüzünden insanlar ve tüm sektörler zarar görüyor."