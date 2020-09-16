Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çiftinin kedileri korona oldu! Berfu Yeneler "Biz coronadan kaçalım derken..."

Berfu Yenenler, geçtiğimiz aylarda eşi ve oğlu ile verdiği pozunu, "Gerçekliğini, duygularını kaybetmiş, her şeye rağmen bir o kadar gerçek bir o kadar güçlü... Her baktığımda gerçekliğimize hayran kalıyorum" notuyla yayınlamıştı.