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ile çiftinin ! Berfu Yeneler "Biz coronadan kaçalım derken..."

ile çifti sürecini şehir hayatından uzak, orman içinde aldıkları muhteşem evlerinde geçirdiler. Oğulları Kuzey'in de sağlığı için izole bir hayatı tercih eden Eser Yenenler ile Berfu Yenenler bu dönemde sosyal medyayı da oldukça aktif kullanmaya başladı. Sıkı bir diyette olan Eser Yenenlerin paylaşımlarının yanı sıra eşi Berfu Yenenler de ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Berfu Yenenler son olarak hesabından üzücü bir paylaşımda bulundu. Kendileri izole bir hayat yaşarken malesef Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in kedileri 'a yakalandı. İşte Berfu Yenenler'in o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 16.9.2020 10:24 Son Güncelleme: 16.9.2020 10:47 ABONE OL
Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çiftinin kedileri korona oldu! Berfu Yeneler Biz coronadan kaçalım derken...

ile çifti sürecini şehir hayatından uzak, orman içinde aldıkları muhteşem evlerinde geçirdiler. Oğulları Kuzey'in de sağlığı için izole bir hayatı tercih eden Eser Yenenler ile Berfu Yenenler bu dönemde sosyal medyayı da oldukça aktif kullanmaya başladı.

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çiftinin kedileri korona oldu! Berfu Yeneler Biz coronadan kaçalım derken...

Sıkı bir diyette olan Eser Yenenlerin paylaşımlarının yanı sıra eşi de ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çiftinin kedileri korona oldu! Berfu Yeneler Biz coronadan kaçalım derken...

son olarak hesabından üzücü bir paylaşımda bulundu. Kendileri izole bir hayat yaşarken malesef ile eşi Berfu Yenenler'in kedileri 'a yakalandı.

Instagram'dan paylaşım yapan Yenenler, "Biz coronadan kaçalım derken, kedimiz sokak kedisiyle kavga ederken hastalığı kaptı. Neyse ki hayvanların virüsü insanlara bulaşmıyormuş" notunu düştü.

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çiftinin kedileri korona oldu! Berfu Yeneler Biz coronadan kaçalım derken...

, geçtiğimiz aylarda eşi ve oğlu ile verdiği pozunu, "Gerçekliğini, duygularını kaybetmiş, her şeye rağmen bir o kadar gerçek bir o kadar güçlü... Her baktığımda gerçekliğimize hayran kalıyorum" notuyla yayınlamıştı.

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Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çiftinin kedileri korona oldu! Berfu Yeneler "Biz coronadan kaçalım derken..."
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