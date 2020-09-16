Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çiftinin kedileri korona oldu! Berfu Yeneler "Biz coronadan kaçalım derken..."

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti pandemi sürecini şehir hayatından uzak, orman içinde aldıkları muhteşem evlerinde geçirdiler. Oğulları Kuzey'in de sağlığı için izole bir hayatı tercih eden Eser Yenenler ile Berfu Yenenler bu dönemde sosyal medyayı da oldukça aktif kullanmaya başladı.
Sıkı bir diyette olan Eser Yenenlerin paylaşımlarının yanı sıra eşi Berfu Yenenler de ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Berfu Yenenler son olarak sosyal medya hesabından üzücü bir paylaşımda bulundu. Kendileri izole bir hayat yaşarken malesef Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in kedileri Covid-19'a yakalandı.
Instagram'dan paylaşım yapan Yenenler, "Biz coronadan kaçalım derken, kedimiz sokak kedisiyle kavga ederken hastalığı kaptı. Neyse ki hayvanların virüsü insanlara bulaşmıyormuş" notunu düştü.
Berfu Yenenler, geçtiğimiz aylarda eşi ve oğlu ile verdiği pozunu, "Gerçekliğini, duygularını kaybetmiş, her şeye rağmen bir o kadar gerçek bir o kadar güçlü... Her baktığımda gerçekliğimize hayran kalıyorum" notuyla yayınlamıştı.