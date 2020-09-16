İbrahim Tatlıses ‘Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım’ demişti… Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız o sözler için bakın ne dedi!

'BELKİ O ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ ELİF ADA NEREDEN BİLİYORSUNUZ?'

Yıldız, şöyle cevap verdi: "Belki o üç çocuktan biri Elif Ada, nereden biliyorsunuz? İnsanlar tabii ki kendi evladıyla ilgili şeylere zaman zaman kızabilir.