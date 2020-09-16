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‘Şimdiki aklım olsaydı 7 yapmazdım’ demişti… 'nın annesi o sözler için bakın ne dedi!

Geçtiğimiz aylarda büyük oğlu ile bir meseleden dolayı karakolluk olan , dikkat çeken bir yapmıştı. Fazla yaptığı için pişman olduğunu söyleyen Tatlıses, paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İbrahim Tatlıses'in eski eşi , önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Tatlıses'ten adında bir kızı olan Ayşegül Yıldız'a, İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin. Azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" sitem dolu açıklaması soruldu. Elif Ada’nın annesi Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses’in o açıklaması için bakın ne dedi…

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 16.9.2020 09:33 Son Güncelleme: 16.9.2020 09:34 ABONE OL
İbrahim Tatlıses ‘Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım’ demişti… Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız o sözler için bakın ne dedi!

Ünlü sanatçı 'in eski eşi , önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi.

İbrahim Tatlıses ‘Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım’ demişti… Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız o sözler için bakın ne dedi!

'BİRÇOK İSİM BU TÜR BOŞ İŞLERLE UĞRAŞIYOR'
Son günlerde kendisi adına açılan sahte hesaplarla ilgili konuşan Yıldız, "Hepsiyle mahkeme önünde hesaplaşacağız.

İbrahim Tatlıses ‘Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım’ demişti… Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız o sözler için bakın ne dedi!

Ben kapattırıyorum, onlar tekrar benim fotoğraflarımla açıyor.

İbrahim Tatlıses ‘Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım’ demişti… Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız o sözler için bakın ne dedi!

Bu bir tek benim sorunum değil. Birçok isim bu tür boş işlerle uğraşıyor" dedi.

İbrahim Tatlıses ‘Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım’ demişti… Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız o sözler için bakın ne dedi!

'ŞİMDİKİ AKLIM OLSAYDI 7 ÇOCUK YAPMAZDIM'

Tatlıses'ten adında bir kızı olan Yıldız'a, 'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "Şimdiki aklım olsaydı 7 yapmazdım!

İbrahim Tatlıses ‘Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım’ demişti… Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız o sözler için bakın ne dedi!

Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin. Azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" sitem dolu açıklaması soruldu.

İbrahim Tatlıses ‘Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım’ demişti… Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız o sözler için bakın ne dedi!

'BELKİ O ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ ELİF ADA NEREDEN BİLİYORSUNUZ?'

Yıldız, şöyle cevap verdi: "Belki o üç çocuktan biri , nereden biliyorsunuz? İnsanlar tabii ki kendi evladıyla ilgili şeylere zaman zaman kızabilir.

İbrahim Tatlıses ‘Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım’ demişti… Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız o sözler için bakın ne dedi!

İnsan bazen cahillik yapabiliyor, öyle bir dönemde bir sürü yapıp sonra pişman olabilir. Bunlar üzülüp, kırılacak şeyler değil."

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İbrahim Tatlıses ‘Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım’ demişti… Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız o sözler için bakın ne dedi!
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