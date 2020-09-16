İbrahim Tatlıses ‘Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım’ demişti… Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız o sözler için bakın ne dedi!

'BİRÇOK İSİM BU TÜR BOŞ İŞLERLE UĞRAŞIYOR'
Son günlerde kendisi adına açılan sahte hesaplarla ilgili konuşan Yıldız, "Hepsiyle mahkeme önünde hesaplaşacağız.
Ben kapattırıyorum, onlar tekrar benim fotoğraflarımla açıyor.
Bu bir tek benim sorunum değil. Birçok isim bu tür boş işlerle uğraşıyor" dedi.
'ŞİMDİKİ AKLIM OLSAYDI 7 ÇOCUK YAPMAZDIM'
Tatlıses'ten Elif Ada adında bir kızı olan Yıldız'a, İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım!
Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin. Azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" sitem dolu açıklaması soruldu.
'BELKİ O ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ ELİF ADA NEREDEN BİLİYORSUNUZ?'
Yıldız, şöyle cevap verdi: "Belki o üç çocuktan biri Elif Ada, nereden biliyorsunuz? İnsanlar tabii ki kendi evladıyla ilgili şeylere zaman zaman kızabilir.
İnsan bazen cahillik yapabiliyor, öyle bir dönemde bir sürü çocuk yapıp sonra pişman olabilir. Bunlar üzülüp, kırılacak şeyler değil."