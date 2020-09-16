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’in 5 yıl hapsi isteniyor! hazırlattığı ortaya çıktı

’in ’ta konut alanında bulunan anaokulunu açmak için teknik hazırlattığı ortaya çıktı. Yapılan denetim sonrası, binanın halen kaçak olduğu, onaylı projede yapı kullanma ve mimari izni olmadığı, özel firmanın raporunun sahte gerekçelerle hazırlatıldığı ortaya çıktı. Savcılık, mimarlık firması ile Neşe Erberk hakkında resmi belgede sahtecilik suçuyla dava açtı. Neşe Erberk, 5 yıla kadar istemiyle yargılanacak.

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Giriş Tarihi: 16.9.2020 08:30 Son Güncelleme: 16.9.2020 08:32 ABONE OL
Neşe Erberk’in 5 yıl hapsi isteniyor! Sahte rapor hazırlattığı ortaya çıktı

, 2013'te Akatlar'da kiraladığı binayı, içine ve dışına işlemler yaptırıp anaokulu olarak açtı. Ancak bir süre sonra konut alanı görülen yeri imara aykırı şekilde okula dönüştürdüğü için mahkemeye verildi.

Neşe Erberk’in 5 yıl hapsi isteniyor! Sahte rapor hazırlattığı ortaya çıktı

Dava sürerken imar barışı çıktı. Eski manken de okulun kamu alanına taşan bölümleri yıktırıp gerekli belgeyi de alınca dava düştü.

Neşe Erberk’in 5 yıl hapsi isteniyor! Sahte rapor hazırlattığı ortaya çıktı

MİMARİ İZİN YOK

Erberk, bu kez de okulu açılmadan önce hazırlattığı teknik raporla ilgili savcılığa şikayet edildi.

Neşe Erberk’in 5 yıl hapsi isteniyor! Sahte rapor hazırlattığı ortaya çıktı

Yapılan denetim sonrası, binanın halen kaçak olduğu, onaylı projede yapı kullanma ve mimari izni olmadığı, özel firmanın raporunun gerekçelerle hazırlatıldığı ortaya çıktı. Savcılık, mimarlık firması ile Erberk hakkında resmi belgede sahtecilik suçuyla dava açtı.

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Neşe Erberk’in 5 yıl hapsi isteniyor! Sahte rapor hazırlattığı ortaya çıktı
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