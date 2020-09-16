Neşe Erberk’in 5 yıl hapsi isteniyor! Sahte rapor hazırlattığı ortaya çıktı

Yapılan denetim sonrası, binanın halen kaçak olduğu, onaylı projede yapı kullanma ve mimari izni olmadığı, özel firmanın raporunun sahte gerekçelerle hazırlatıldığı ortaya çıktı. Savcılık, mimarlık firması ile Erberk hakkında resmi belgede sahtecilik suçuyla dava açtı.