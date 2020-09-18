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olayında yeni gelişme! Üç kişinin ölümüne neden olmuştu…

'in, davacı Ahmet Mert Özçelik'e annesi, babası ve kardeşinin vefatına neden olduğu gerekçesiyle toplam 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi. İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül 2017'de, Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında, Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

AA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 12:35 Son Güncelleme: 18.9.2020 12:47 ABONE OL
Emrah Serbes olayında yeni gelişme! Üç kişinin ölümüne neden olmuştu…

İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan 'in 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Emrah Serbes olayında yeni gelişme! Üç kişinin ölümüne neden olmuştu…

Torbalı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Davacı Ahmet Mert Özçelik'in avukatı davanın kabulüne, davalı Serbes'in avukatı ise davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Emrah Serbes olayında yeni gelişme! Üç kişinin ölümüne neden olmuştu…

Hakim davanın kısmen kabulüne, Serbes'in Özçelik'e annesinin vefatı için 550 bin lira, babasının vefatı için 550 bin lira, kardeşinin vefatı için ise 300 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Emrah Serbes olayında yeni gelişme! Üç kişinin ölümüne neden olmuştu…

Manevi tazminatın, kaza tarihi olan 22 Eylül 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi de kararlaştırıldı.

Emrah Serbes olayında yeni gelişme! Üç kişinin ölümüne neden olmuştu…

OLAYIN GEÇMİŞİ
İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül 2017'de, 'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında, Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Emrah Serbes olayında yeni gelişme! Üç kişinin ölümüne neden olmuştu…

Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını iddia eden Kenan Doğru tutuklanmıştı. ise müşteki ailenin avukatının talebiyle "sürücünün belirlenmesi için güvenlik kamera görüntüleri ve emniyet kemeri izlerinin tespitini istemesi" üzerine otomobili kendisinin kullandığını itiraf ederek, 28 Eylül 2017'de teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı.

Emrah Serbes olayında yeni gelişme! Üç kişinin ölümüne neden olmuştu…

Serbes, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 13 yıl 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tarafların itirazlarını reddederek, kararı hukuka uygun bulmuştu. Temyiz üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi de cezayı onamıştı.

Emrah Serbes olayında yeni gelişme! Üç kişinin ölümüne neden olmuştu…

Olayda annesi, babası ve kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik, 'ten 4,5 milyon liralık manevi tazminat talebiyle dava açmıştı. Serbes açık cezaevine geçtikten sonra Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle tahliye edilmişti.

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Emrah Serbes olayında yeni gelişme! Üç kişinin ölümüne neden olmuştu…
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