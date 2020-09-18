Emrah Serbes olayında yeni gelişme! Üç kişinin ölümüne neden olmuştu…

Hakim davanın kısmen kabulüne, Serbes'in Özçelik'e annesinin vefatı için 550 bin lira, babasının vefatı için 550 bin lira, kardeşinin vefatı için ise 300 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.