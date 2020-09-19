‘Maria ile Mustafa’nın yıldızları Hilmi Cem İntepe ve Jessica May… ’Kapadokya’da olmak bizim için şans’

Oyuncu için farklı bir coğrafyada yaşayıp dizi çekmek sizce avantaj mı?

H.C.İ.: Bence oyuncuya göre değişir. İstanbul'da yaşamaktan çok zevk alan bir insan değilim. Bodrum'da doğup büyüdüm, orayı çok seviyorum. İstanbul'a iş için gidiyorum. İşimin Kapadokya'da olması çok güzel bir şey. Kapadokya'da çalışmak benim için şans. Şehir dışı işleri severim.

J.M.: Benim birinci dizim Adana'daydı. Adana'da iki sene yaşadım. Zaten ben 15 yaşında Brezilya'dan Türkiye'ye geldim. 15 yaşından beri evimden uzaktayım. O yüzden evinden hep uzakta yaşamaya alışkın biriyim. Ben İstanbul'u çok seviyorum ama Türkiye'nin farklı yerlerini keşfetmek benim için çok zevkli. Ben kalpten Türk'üm. Kendimi buraya ait hissediyorum. Seyahat etmeyi de seven biriyim. Dolayısıyla işimle birlikte farklı yerde yaşamak benim için büyük bir fırsat.