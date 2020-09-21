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Aynı anda 20 kızla flört eden 'un evliliği bitti! ile eşi !

Meğer mutlu aile babası portresi çizen ünlü çok çapkınmış! Sosyal medyada aynı anda 20 kızla flört eden eşine yakalanınca yuvasından oldu. 'in, tesadüfen eşinin flört yazışmalarını görmesiyle ortalık karıştı. Begüm Yücel aldatıldığını öğrendiği anda tabir yerindeyse kocasını kapının önüne koydu. Soluğu mahkemede alan iki çocuk annesi Begüm Yücel 8 yıllık eşi DJ Doğuş Çabakçor'u tek celsede boşadı.

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 21.9.2020 07:50 Son Güncelleme: 21.9.2020 07:56 ABONE OL
Aynı anda 20 kızla flört eden DJ Doğuş Çabakçor'un evliliği bitti! DJ Doğuş Çabakçor ile eşi Begüm Yücel boşandı!

Ünlü , cuma günü sosyal medyadan boşandığını açıklayınca çok şaşırdım. Çünkü Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel'in kızı ile gayet mutlu görünüyordu. 2012 yılında evlenen, Aslan ve Kaplan adında iki çocukları olan çiftin evlilikleri örnek gösteriliyordu.

Aynı anda 20 kızla flört eden DJ Doğuş Çabakçor'un evliliği bitti! DJ Doğuş Çabakçor ile eşi Begüm Yücel boşandı!

Dolayısıyla Çabakçor boşandıklarını açıklayınca nedenini çok merak ettim. Biraz araştırınca boşanmanın sebebinin çapkınlık olduğunu öğrendim.

Aynı anda 20 kızla flört eden DJ Doğuş Çabakçor'un evliliği bitti! DJ Doğuş Çabakçor ile eşi Begüm Yücel boşandı!

YAZIŞMALARINI YAKALAMIŞ

Meğer mutlu aile babası portresi çizen ünlü 'imiz çok çapkınmış! Sosyal medyada aynı anda 20 farklı kızla flört ediyormuş. 'in, tesadüfen eşinin flört yazışmalarını görmesiyle ortalık karışmış.

Aynı anda 20 kızla flört eden DJ Doğuş Çabakçor'un evliliği bitti! DJ Doğuş Çabakçor ile eşi Begüm Yücel boşandı!

Begüm Hanım, aldatıldığını öğrendiği anda tabir yerindeyse kocasını kapının önüne koymuş. Sonra da soluğu mahkemede almış ve tek celsede boşanmış.

Aynı anda 20 kızla flört eden DJ Doğuş Çabakçor'un evliliği bitti! DJ Doğuş Çabakçor ile eşi Begüm Yücel boşandı!

, boşanmasını duyururken 'iki yakın arkadaş' olarak kalacaklarını yazmış ama benim duyduğuma göre , ex eşinin yüzünü bile görmek istemiyormuş. Belki de Begüm Hanım, çocukları için katlanacaktır ama Çabakçor'un yazdığı gibi bir yakınlığın mümkün olamayacağı konuşuluyor.

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Aynı anda 20 kızla flört eden DJ Doğuş Çabakçor'un evliliği bitti! DJ Doğuş Çabakçor ile eşi Begüm Yücel boşandı!
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