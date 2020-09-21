Aynı anda 20 kızla flört eden DJ Doğuş Çabakçor'un evliliği bitti! DJ Doğuş Çabakçor ile eşi Begüm Yücel boşandı!

Doğuş Çabakçor, boşanmasını duyururken 'iki yakın arkadaş' olarak kalacaklarını yazmış ama benim duyduğuma göre Begüm Yücel, ex eşinin yüzünü bile görmek istemiyormuş. Belki de Begüm Hanım, çocukları için katlanacaktır ama Çabakçor'un yazdığı gibi bir yakınlığın mümkün olamayacağı konuşuluyor.