Aynı anda 20 kızla flört eden DJ Doğuş Çabakçor'un evliliği bitti! DJ Doğuş Çabakçor ile eşi Begüm Yücel boşandı!

Ünlü DJ Doğuş Çabakçor, cuma günü sosyal medyadan boşandığını açıklayınca çok şaşırdım. Çünkü Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel'in kızı Begüm Yücel ile gayet mutlu görünüyordu. 2012 yılında evlenen, Aslan ve Kaplan adında iki çocukları olan çiftin evlilikleri örnek gösteriliyordu.
Dolayısıyla Çabakçor boşandıklarını açıklayınca nedenini çok merak ettim. Biraz araştırınca boşanmanın sebebinin çapkınlık olduğunu öğrendim.
YAZIŞMALARINI YAKALAMIŞ
Meğer mutlu aile babası portresi çizen ünlü DJ'imiz çok çapkınmış! Sosyal medyada aynı anda 20 farklı kızla flört ediyormuş. Begüm Yücel'in, tesadüfen eşinin flört yazışmalarını görmesiyle ortalık karışmış.
Begüm Hanım, aldatıldığını öğrendiği anda tabir yerindeyse kocasını kapının önüne koymuş. Sonra da soluğu mahkemede almış ve tek celsede boşanmış.
Doğuş Çabakçor, boşanmasını duyururken 'iki yakın arkadaş' olarak kalacaklarını yazmış ama benim duyduğuma göre Begüm Yücel, ex eşinin yüzünü bile görmek istemiyormuş. Belki de Begüm Hanım, çocukları için katlanacaktır ama Çabakçor'un yazdığı gibi bir yakınlığın mümkün olamayacağı konuşuluyor.