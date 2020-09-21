Yağmur Aşık’a ‘tehdit’ davası! Eşi Emre Aşık otelini basıp tehditler savurmuştu!

Aşık'ın oteli bastığı sırada kendisine engel olmak isteyen otel müdürü Gökhan Ersöz'ü de 'Emre'yi bana karşı doldurduğunu, senin de nasıl bir yavşak olduğunu çok iyi biliyorum, bundan sonra yanında değil karşındayım' diyerek tehdit ettiğini belirtti.