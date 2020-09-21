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’a ‘tehdit’ davası! Eşi otelini basıp tehditler savurmuştu!

Boşanma aşamasında olduğu eşi 'ın iş yerini basarak kendisini ve otel müdürünü tehdit ettiğini ileri süren eski milli futbolcu 'ın şikayeti üzerine Yağmur Aşık hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle açıldı.

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Giriş Tarihi: 21.9.2020 13:02 Son Güncelleme: 21.9.2020 13:31 ABONE OL
Yağmur Aşık’a ‘tehdit’ davası! Eşi Emre Aşık otelini basıp tehditler savurmuştu!

Boşanma davası açtığı gün 'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren , "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etti.

Yağmur Aşık’a ‘tehdit’ davası! Eşi Emre Aşık otelini basıp tehditler savurmuştu!

Aşık'ın oteli bastığı sırada kendisine engel olmak isteyen otel müdürü Gökhan Ersöz'ü de 'Emre'yi bana karşı doldurduğunu, senin de nasıl bir yavşak olduğunu çok iyi biliyorum, bundan sonra yanında değil karşındayım' diyerek tehdit ettiğini belirtti.

Yağmur Aşık’a ‘tehdit’ davası! Eşi Emre Aşık otelini basıp tehditler savurmuştu!

HEM ŞİKAYET ETTİ HEM KORUMA TALEP ETTİ

Aşık söz konusu tehdit sonrası İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak koruma talep ett. Mahkeme, Aşık'ın talebi sonrası 'ın 3 ay süreyle tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

Yağmur Aşık’a ‘tehdit’ davası! Eşi Emre Aşık otelini basıp tehditler savurmuştu!

8 YIL İSTENİYOR

ve müdürü Gökhan Ersöz'ün ihbarı üzerine başlatılan soruşturma ise tamamlandı. Savcılık, hakkında hakaret ve tehdit suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle açtı.

Yağmur Aşık’a ‘tehdit’ davası! Eşi Emre Aşık otelini basıp tehditler savurmuştu!

İddianamede, Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi 'ın iş yerine gelerek hakaret ve tehditler savurduğu anlatıldı.

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Yağmur Aşık’a ‘tehdit’ davası! Eşi Emre Aşık otelini basıp tehditler savurmuştu!
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