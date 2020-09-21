Yağmur Aşık’a ‘tehdit’ davası! Eşi Emre Aşık otelini basıp tehditler savurmuştu!

Boşanma davası açtığı gün Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etti.
Aşık'ın oteli bastığı sırada kendisine engel olmak isteyen otel müdürü Gökhan Ersöz'ü de 'Emre'yi bana karşı doldurduğunu, senin de nasıl bir yavşak olduğunu çok iyi biliyorum, bundan sonra yanında değil karşındayım' diyerek tehdit ettiğini belirtti.
HEM ŞİKAYET ETTİ HEM KORUMA TALEP ETTİ
Aşık söz konusu tehdit sonrası İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak koruma talep ett. Mahkeme, Aşık'ın talebi sonrası Yağmur Aşık'ın 3 ay süreyle tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.
8 YIL İSTENİYOR
Emre Aşık ve müdürü Gökhan Ersöz'ün ihbarı üzerine başlatılan soruşturma ise tamamlandı. Savcılık, Yağmur Aşık hakkında hakaret ve tehdit suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
İddianamede, Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi Emre Aşık'ın iş yerine gelerek hakaret ve tehditler savurduğu anlatıldı.