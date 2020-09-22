Güzel oyuncu Özge Özpirinççi yeni imajı ile hayran bıraktı... Özge Özpirinççi yeni saçları için "Yıllardır beklediğim değişim..." dedi...

Yer aldığı başarılı projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu Özge Özpirinççi imaj yeniledi. Son olarak yer aldığı dizideki Bahar karakteri ile gönülleri fetheden Özge Özpirinççi boyatmadığı saçları ile doğallıktan yana olduğunu göstermişti.