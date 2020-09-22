Haberler Günaydın Haberleri Güzel oyuncu Özge Özpirinççi yeni imajı ile hayran bıraktı... Özge Özpirinççi yeni saçları için "Yıllardır beklediğim değişim..." dedi...

Güzel oyuncu ile hayran bıraktı... için "Yıllardır beklediğim değişim..." dedi...

Yer aldığı başarılı projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu . Son olarak yer aldığı dizideki Bahar karakteri ile gönülleri fetheden Özge Özpirinççi boyatmadığı saçları ile doğallıktan yana olduğunu göstermişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Özge Özpirinççi yaşadığı büyük değişimi hayranlarıyla paylaştı. Özge Özpirinççi kısacık kestirdiği saçları ile takipçilerini şaşırttı. Özge Özpirinççi ile büyük beğeni topladı. İşte "Yıllardır beklediğim değişim..." dediği ...

Giriş Tarihi: 22.9.2020 09:45 Son Güncelleme: 22.9.2020 10:00 ABONE OL
Güzel oyuncu Özge Özpirinççi yeni imajı ile hayran bıraktı... Özge Özpirinççi yeni saçları için Yıllardır beklediğim değişim... dedi...

Yer aldığı başarılı projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu . Son olarak yer aldığı dizideki Bahar karakteri ile gönülleri fetheden Özge Özpirinççi boyatmadığı saçları ile doğallıktan yana olduğunu göstermişti.

Güzel oyuncu Özge Özpirinççi yeni imajı ile hayran bıraktı... Özge Özpirinççi yeni saçları için Yıllardır beklediğim değişim... dedi...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan yaşadığı büyük değişimi hayranlarıyla paylaştı.

Güzel oyuncu Özge Özpirinççi yeni imajı ile hayran bıraktı... Özge Özpirinççi yeni saçları için Yıllardır beklediğim değişim... dedi...

kısacık kestirdiği saçları ile takipçilerini şaşırttı. Özge Özpirinççi ile büyük beğeni topladı.

Güzel oyuncu Özge Özpirinççi yeni imajı ile hayran bıraktı... Özge Özpirinççi yeni saçları için Yıllardır beklediğim değişim... dedi...

İşte "Yıllardır beklediğim değişim..." dediği 'nin ...

Güzel oyuncu Özge Özpirinççi yeni imajı ile hayran bıraktı... Özge Özpirinççi yeni saçları için Yıllardır beklediğim değişim... dedi...

Özge Özpirinçci yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Güzel oyuncu Özge Özpirinççi yeni imajı ile hayran bıraktı... Özge Özpirinççi yeni saçları için Yıllardır beklediğim değişim... dedi...

'Çok mutluyum'

Canım İbrahim Zengin Yıllardır beklediğim değişimi gerçekleştirdi! Çok mutluyum ellerine sağlık canım İbrahim!

Güzel oyuncu Özge Özpirinççi yeni imajı ile hayran bıraktı... Özge Özpirinççi yeni saçları için Yıllardır beklediğim değişim... dedi...

Özpirinçci'nin paylaşımına birçok arkadaşı da yorum yapmayı ihmal etmedi.

Güzel oyuncu Özge Özpirinççi yeni imajı ile hayran bıraktı... Özge Özpirinççi yeni saçları için Yıllardır beklediğim değişim... dedi...

İşte Özge Özpirinçci'nin yeni görünümü..

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Güzel oyuncu Özge Özpirinççi yeni imajı ile hayran bıraktı... Özge Özpirinççi yeni saçları için "Yıllardır beklediğim değişim..." dedi...
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