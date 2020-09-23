Hilal Özdemir yaşadığı zor günleri gözyaşları içinde anlatmıştı! Çocuklarım bir gün bile 'neden hep makarna yiyoruz?' diye sormadı…

Eski eşi Hazım Körmükçü ile yaşadıklarını anlatan Özdemir, zor günlerinde Haluk Levent, Murat Boz gibi ünlü isimlerin kendisine destek olduğunu açıkladı.
Hilal Özdemir, geçtiğimiz aylarda canlı yayına bağlanarak eski eşi Hazım Körmükçü'nün nafakasını ödemediğini ve ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söylemişti.
2003 yılında evlendiği oyuncu Hazım Körmükçü ile 2016 yılında olaylı bir şekilde boşanan Hilal Özdemir, yaşadığı maddi ve manevi sıkıntıları anlattı.
Ama benim çocuklarım bunu yaşarken karşı tarafın bolluk içinde yaşaması benim çocuklarımı rahatsız ediyor" dedi.
Birçok sanatçıdan destek gördüğünü dile getiren sanatçı, "Murat Boz, Haluk Levent gibi birçok isim benim çocuğuma babasının yapmadığın yaptı. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.
Yaşananların ardından birçok isim telefon açıp ararken eşinin ailesinden kimsenin kendisini aramadığını dile getirdi.