Haberler Günaydın Haberleri Hilal Özdemir yaşadığı zor günleri gözyaşları içinde anlatmıştı! Çocuklarım bir gün bile 'neden hep makarna yiyoruz?' diye sormadı…

yaşadığı zor günleri gözyaşları içinde anlatmıştı! Çocuklarım bir gün bile 'neden hep yiyoruz?' diye sormadı…

Türkücü , ve ’ın programına konuk oldu. 'den olaylı bir şekilde boşanan Hilal Özdemir, yaşadı sıkıntıları katıldığı sabah programında anlattı. Karantina döneminde ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söyleyen Özdemir, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatmıştı. Hilal Özdemir, 14 yıllık eski eşi Hazım Körmükçü'nün nafakasını ödemediğini ve ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söylemişti. süresince 'dan aldığını dile getiren Özdemir, ‘Ramazan ayında 5-6 gün boyunca yedik. Çocuklarım bir gün 'neden her gün makarna bulgur yiyoruz' diye sormadı’ dedi. Özdemir'in anlattıkları karşısında Demet Akalın'da gözyaşlarını tutamadı.

Giriş Tarihi: 23.9.2020 15:07 Son Güncelleme: 23.9.2020 15:11 ABONE OL
Hilal Özdemir yaşadığı zor günleri gözyaşları içinde anlatmıştı! Çocuklarım bir gün bile 'neden hep makarna yiyoruz?' diye sormadı…

Ünlü türkücü , ve 'ın programına konuk oldu.

Hilal Özdemir yaşadığı zor günleri gözyaşları içinde anlatmıştı! Çocuklarım bir gün bile 'neden hep makarna yiyoruz?' diye sormadı…

Eski eşi ile yaşadıklarını anlatan Özdemir, zor günlerinde , gibi ünlü isimlerin kendisine destek olduğunu açıkladı.

Hilal Özdemir yaşadığı zor günleri gözyaşları içinde anlatmıştı! Çocuklarım bir gün bile 'neden hep makarna yiyoruz?' diye sormadı…

, geçtiğimiz aylarda canlı yayına bağlanarak eski eşi 'nün nafakasını ödemediğini ve ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söylemişti.

Hilal Özdemir yaşadığı zor günleri gözyaşları içinde anlatmıştı! Çocuklarım bir gün bile 'neden hep makarna yiyoruz?' diye sormadı…

2003 yılında evlendiği oyuncu ile 2016 yılında olaylı bir şekilde boşanan , yaşadığı maddi ve manevi sıkıntıları anlattı.

Hilal Özdemir yaşadığı zor günleri gözyaşları içinde anlatmıştı! Çocuklarım bir gün bile 'neden hep makarna yiyoruz?' diye sormadı…

süresince 'dan aldığını dile getiren Özdemir, "Ramazan ayında 5-6 gün boyunca yedik.

Hilal Özdemir yaşadığı zor günleri gözyaşları içinde anlatmıştı! Çocuklarım bir gün bile 'neden hep makarna yiyoruz?' diye sormadı…

Çocuklarım bir gün 'neden her gün bulgur yiyoruz' diye sormadı.

Hilal Özdemir yaşadığı zor günleri gözyaşları içinde anlatmıştı! Çocuklarım bir gün bile 'neden hep makarna yiyoruz?' diye sormadı…

Ama benim çocuklarım bunu yaşarken karşı tarafın bolluk içinde yaşaması benim çocuklarımı rahatsız ediyor" dedi.

Hilal Özdemir yaşadığı zor günleri gözyaşları içinde anlatmıştı! Çocuklarım bir gün bile 'neden hep makarna yiyoruz?' diye sormadı…

Birçok sanatçıdan destek gördüğünü dile getiren sanatçı, ", gibi birçok isim benim çocuğuma babasının yapmadığın yaptı. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Hilal Özdemir yaşadığı zor günleri gözyaşları içinde anlatmıştı! Çocuklarım bir gün bile 'neden hep makarna yiyoruz?' diye sormadı…

Yaşananların ardından birçok isim telefon açıp ararken eşinin ailesinden kimsenin kendisini aramadığını dile getirdi.

Hilal Özdemir yaşadığı zor günleri gözyaşları içinde anlatmıştı! Çocuklarım bir gün bile 'neden hep makarna yiyoruz?' diye sormadı…

'in anlattıkları karşısında 'da gözyaşlarını tutamadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hilal Özdemir yaşadığı zor günleri gözyaşları içinde anlatmıştı! Çocuklarım bir gün bile 'neden hep makarna yiyoruz?' diye sormadı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA