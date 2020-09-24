Haberler Günaydın Haberleri Beklenen haber geldi Gigi Hadid anne oldu! İşte ünlü model Gigi Hadid ile Zayn Malik'in bebeklerinin ilk fotoğrafı...

Beklenen haber geldi anne oldu! İşte Gigi Hadid ile 'in bebeklerinin ...

ve hayranlarının heyecanla beklediği haber geldi. Dünyaca . Bir dargın bir barışık çift Gigi Hadid ile Zayn Malik anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Salgın döneminde hamile kalan güzel model Gigi Hadid bebeğini kucağına aldı. Kızlarına kavuşan Gigi Hadid ile Zayn Malik, sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı paylaşımda bulundu. İşte Gigi Hadid'in bebeğinin ...

Giriş Tarihi: 24.9.2020 12:16 Son Güncelleme: 24.9.2020 12:49 ABONE OL
Beklenen haber geldi Gigi Hadid anne oldu! İşte ünlü model Gigi Hadid ile Zayn Malik'in bebeklerinin ilk fotoğrafı...

ve hayranlarının heyecanla beklediği haber geldi. Dünyaca . Bir dargın bir barışık çift Gigi Hadid ile Zayn Malik anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Beklenen haber geldi Gigi Hadid anne oldu! İşte ünlü model Gigi Hadid ile Zayn Malik'in bebeklerinin ilk fotoğrafı...

Salgın döneminde hamile kalan güzel model bebeğini kucağına aldı. Kızlarına kavuşan Gigi Hadid ile , sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı paylaşımda bulundu.

Beklenen haber geldi Gigi Hadid anne oldu! İşte ünlü model Gigi Hadid ile Zayn Malik'in bebeklerinin ilk fotoğrafı...

İşte 'in bebeğinin ...

Beklenen haber geldi Gigi Hadid anne oldu! İşte ünlü model Gigi Hadid ile Zayn Malik'in bebeklerinin ilk fotoğrafı...

, 'kızımız hafta sonu bize katıldı dünyamızı değiştirdi' mesajını paylaşırken ise 'Hissettiklerimi kelimelere dökmeye çalışmak imkansız' dedi...

Beklenen haber geldi Gigi Hadid anne oldu! İşte ünlü model Gigi Hadid ile Zayn Malik'in bebeklerinin ilk fotoğrafı...

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflara binlerce yorum yapıldı.

Beklenen haber geldi Gigi Hadid anne oldu! İşte ünlü model Gigi Hadid ile Zayn Malik'in bebeklerinin ilk fotoğrafı...

Minik bebeğin babası de mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Malik "Kızımız burada. Sağlıklı ve güzel. Nasıl hissettiğimi kelimelerle anlatmak şu anda imkansız. Bu küçük insan için hissettiğim sevgi, benim kavrayışımın çok ötesinde. Onu tanıdığım için müteşekkirim, ona "benim" diyebildiğim için gururluyum ve hayata minnettarım" notu eşliğinde kendisinin ve kızının küçücük ellerinin fotoğrafını paylaştı.

Beklenen haber geldi Gigi Hadid anne oldu! İşte ünlü model Gigi Hadid ile Zayn Malik'in bebeklerinin ilk fotoğrafı...

One Direction grubu ile tanındıktan sonra kariyerini solo olarak sürdüren ile top model , bir dargın bir barışık ilişki sürdürüyorlardı.

Beklenen haber geldi Gigi Hadid anne oldu! İşte ünlü model Gigi Hadid ile Zayn Malik'in bebeklerinin ilk fotoğrafı...

Çift sonunda barıştı ve bir bebek sahibi olmaya karar verdi. Bir bebek bekledikleri ise koronavirüs karantinası sırasında ortaya çıktı.

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Beklenen haber geldi Gigi Hadid anne oldu! İşte ünlü model Gigi Hadid ile Zayn Malik'in bebeklerinin ilk fotoğrafı...
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