Beklenen haber geldi Gigi Hadid anne oldu! İşte ünlü model Gigi Hadid ile Zayn Malik'in bebeklerinin ilk fotoğrafı...

Gigi Hadid ve Zayn Malik hayranlarının heyecanla beklediği haber geldi. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid anne oldu. Bir dargın bir barışık çift Gigi Hadid ile Zayn Malik anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Salgın döneminde hamile kalan güzel model Gigi Hadid bebeğini kucağına aldı. Kızlarına kavuşan Gigi Hadid ile Zayn Malik, sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı paylaşımda bulundu.
Gigi Hadid, 'kızımız hafta sonu bize katıldı dünyamızı değiştirdi' mesajını paylaşırken Zayn Malik ise 'Hissettiklerimi kelimelere dökmeye çalışmak imkansız' dedi...
Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflara binlerce yorum yapıldı.
Minik bebeğin babası Zayn Malik de mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Malik "Kızımız burada. Sağlıklı ve güzel. Nasıl hissettiğimi kelimelerle anlatmak şu anda imkansız. Bu küçük insan için hissettiğim sevgi, benim kavrayışımın çok ötesinde. Onu tanıdığım için müteşekkirim, ona "benim" diyebildiğim için gururluyum ve hayata minnettarım" notu eşliğinde kendisinin ve kızının küçücük ellerinin fotoğrafını paylaştı.
One Direction grubu ile tanındıktan sonra kariyerini solo olarak sürdüren Zayn Malik ile top model Gigi Hadid, bir dargın bir barışık ilişki sürdürüyorlardı.
Çift sonunda barıştı ve bir bebek sahibi olmaya karar verdi. Bir bebek bekledikleri ise koronavirüs karantinası sırasında ortaya çıktı.