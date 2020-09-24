Haberler Günaydın Haberleri Çağatay Ulusoy'u yeni imajı ile tanıyamadılar! İşte sakallarını kesen Çağatay Ulusoy'un bıyıklı hali sosyal medyayı salladı!

'u yeni imajı ile tanıyamadılar! İşte sakallarını kesen sosyal medyayı salladı!

'dan doğum gününde sürprizi. 30. yaşını kutlayan Çağatay Ulusoy film için uzattığı sakallarından kurtuldu. Bıyıklarına ve saçlarına dokunmayan Çağatay Ulusoy yeni imajı ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. Son dönemde farklı hallerde gördüğümüz Çağatay Ulusoy yeni imajı ile hayranlarını yine şaşırttı. beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte yakışıklı oyuncu ...

Giriş Tarihi: 24.9.2020 11:23 Son Güncelleme: 24.9.2020 11:40 ABONE OL
Çağatay Ulusoy'u yeni imajı ile tanıyamadılar! İşte sakallarını kesen Çağatay Ulusoy'un bıyıklı hali sosyal medyayı salladı!

'dan doğum gününde sürprizi. 30. yaşını kutlayan Çağatay Ulusoy film için uzattığı sakallarından kurtuldu.

Çağatay Ulusoy'u yeni imajı ile tanıyamadılar! İşte sakallarını kesen Çağatay Ulusoy'un bıyıklı hali sosyal medyayı salladı!

Bıyıklarına ve saçlarına dokunmayan yeni imajı ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Çağatay Ulusoy'u yeni imajı ile tanıyamadılar! İşte sakallarını kesen Çağatay Ulusoy'un bıyıklı hali sosyal medyayı salladı!

Son dönemde farklı hallerde gördüğümüz yeni imajı ile hayranlarını yine şaşırttı.

Çağatay Ulusoy'u yeni imajı ile tanıyamadılar! İşte sakallarını kesen Çağatay Ulusoy'un bıyıklı hali sosyal medyayı salladı!

Yakışıklı oyuncu doğum günü paylaşımına "Yaptığınız iyiliklere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum yeni yaşımda. Bu mumu üflerken güzel kalplerinizin hep iyilikle, mutlulukla karşılaşacağı bir hayat diliyorum sizlere. Bütün hediyeleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" notunu yazdı.

beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Çağatay Ulusoy'u yeni imajı ile tanıyamadılar! İşte sakallarını kesen Çağatay Ulusoy'un bıyıklı hali sosyal medyayı salladı!

daha öncede çekeceği film için kilo almış sonrasında film iptal olunca eski haline dönmek için çaba sarf etmişti...

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Çağatay Ulusoy'u yeni imajı ile tanıyamadılar! İşte sakallarını kesen Çağatay Ulusoy'un bıyıklı hali sosyal medyayı salladı!
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