Gökçen Paprika sevgilisi Murat Aşık’a kur yaptığını iddia ettiği şarkıcı Tuğba Özerk ile davalık oldu!

Eski nişanlısı Murat Aşık'ın sevgilisi model Gökçen Taştemel'e (Paprika) hakaret ve tehdit suçundan 8 bin 750 lira para cezasına çarptırılan şarkıcı Tuğba Özerk'in itirazı reddedildi.
Özerk, cezası ertelenmeyen ve İstinaf Mahkemesi'nce kesinleşen para cezasını Taştemel'e ödeyecek. Bu arada Taştemel, Özerk'e 10 bin liralık manevi tazminat davası da açtı.
Ünlü model, erkek arkadaşı Murat Aşık ile bir mekanda eğlenirken aşırı alkollü olan Özerk'in oraya geldiğini ve erkek arkadaşına yakınlaşmaya çalıştığını iddia etmişti. Taştemel'in avukatı ise şunları söylemişti: "Ertesi gün müvekkilimin erkek arkadaşı ile Özerk'in öpüştükleri şeklinde asılsız haberler çıktı.
Bu haberler, müvekkilimin kadınlık gururunu incitmiştir. Müvekkilim, katıldığı programda bunun doğru olmadığını söylemiştir. Bu olayın ardından Özerk, müvekkilime, 'ucuz, basit, bar parçası, zavallı' gibi mesajlar göndererek hakaret etmiş, kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur."
70'LERDE ŞARKICI OLMAK İSTERDİ
Tuğba Özerk, 'Fikret Şeneş Şarkıları' albümünde seslendirdiği 'Aşk Defteri' şarkısını kliplendirdi. Ümraniye Film Platoları'nda gerçekleşen çekimlerde Özerk, 1970'li yılların ruhunu anlatmaya çalıştıklarını belirterek "Ben de o yıllarda şarkıcı olmak, şarkılarımı o dönemde yazmak isterdim" dedi.