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sevgilisi ’a kur yaptığını iddia ettiği şarkıcı ile davalık oldu!

, iş adamı sevgilisi ’a kur yaptığını iddia ettiği şarkıcı ile davalık oldu. Özerk ile Paprika’nın mesajlaşmaları mahkemeye taşındı. Hakaret ve tehdit suçundan 8 bin 750 lira para cezasına çarptırılan şarkıcı, mesajları atanın kendisi olmadığını belirterek karara itiraz etti. Mahkeme, itirazı reddederek Özerk’in kesinleşen para cezasını ödemesine karar verdi.

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Giriş Tarihi: 24.9.2020 15:09 Son Güncelleme: 24.9.2020 15:23 ABONE OL
Gökçen Paprika sevgilisi Murat Aşık’a kur yaptığını iddia ettiği şarkıcı Tuğba Özerk ile davalık oldu!

Eski nişanlısı 'ın sevgilisi model Gökçen Taştemel'e (Paprika) hakaret ve tehdit suçundan 8 bin 750 lira para cezasına çarptırılan şarkıcı 'in itirazı reddedildi.

Gökçen Paprika sevgilisi Murat Aşık’a kur yaptığını iddia ettiği şarkıcı Tuğba Özerk ile davalık oldu!

Özerk, cezası ertelenmeyen ve İstinaf Mahkemesi'nce kesinleşen para cezasını Taştemel'e ödeyecek. Bu arada Taştemel, Özerk'e 10 bin liralık manevi tazminat davası da açtı.

Gökçen Paprika sevgilisi Murat Aşık’a kur yaptığını iddia ettiği şarkıcı Tuğba Özerk ile davalık oldu!

Ünlü model, erkek arkadaşı ile bir mekanda eğlenirken aşırı alkollü olan Özerk'in oraya geldiğini ve erkek arkadaşına yakınlaşmaya çalıştığını iddia etmişti. Taştemel'in avukatı ise şunları söylemişti: "Ertesi gün müvekkilimin erkek arkadaşı ile Özerk'in öpüştükleri şeklinde asılsız haberler çıktı.

Gökçen Paprika sevgilisi Murat Aşık’a kur yaptığını iddia ettiği şarkıcı Tuğba Özerk ile davalık oldu!

Bu haberler, müvekkilimin kadınlık gururunu incitmiştir. Müvekkilim, katıldığı programda bunun doğru olmadığını söylemiştir. Bu olayın ardından Özerk, müvekkilime, 'ucuz, basit, bar parçası, zavallı' gibi mesajlar göndererek hakaret etmiş, kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur."

Gökçen Paprika sevgilisi Murat Aşık’a kur yaptığını iddia ettiği şarkıcı Tuğba Özerk ile davalık oldu!

70'LERDE ŞARKICI OLMAK İSTERDİ

, 'Fikret Şeneş Şarkıları' albümünde seslendirdiği 'Aşk Defteri' şarkısını kliplendirdi. Ümraniye Film Platoları'nda gerçekleşen çekimlerde Özerk, 1970'li yılların ruhunu anlatmaya çalıştıklarını belirterek "Ben de o yıllarda şarkıcı olmak, şarkılarımı o dönemde yazmak isterdim" dedi.

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Gökçen Paprika sevgilisi Murat Aşık’a kur yaptığını iddia ettiği şarkıcı Tuğba Özerk ile davalık oldu!
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