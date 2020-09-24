Gökçen Paprika sevgilisi Murat Aşık’a kur yaptığını iddia ettiği şarkıcı Tuğba Özerk ile davalık oldu!

Ünlü model, erkek arkadaşı Murat Aşık ile bir mekanda eğlenirken aşırı alkollü olan Özerk'in oraya geldiğini ve erkek arkadaşına yakınlaşmaya çalıştığını iddia etmişti. Taştemel'in avukatı ise şunları söylemişti: "Ertesi gün müvekkilimin erkek arkadaşı ile Özerk'in öpüştükleri şeklinde asılsız haberler çıktı.