Yabancı mankenler Kapadokya’ya hayran kaldı

Kapadokya'da gerçekleştirilecek Asya, Afrika, Avrupa Moda Kültür Haftası (AFWEU) Kapadokya Fashion Week için 36 ülkeden mankenler Kapadokya'ya hayran kaldı.

AFWEU'nun organize ettiği Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 25-27 Eylül tarihleri arasında Ürgüp Yunak Evleri'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Kapadokya Fashion Week'te sahne alacak mankenler Kapadokya'yı gezdi.

Ürgüp, Avanos, Göreme ve Çavuşin'in tarihi ve turistik mekanlarını gezen mankenler Kapadokya'ya hayran kaldı.

Özbekistan'dan gelen Numaro Cihanova, Kapadokya'ya ikinci geldiğini ve her geldiğinde çok heyecanlandığını söyledi.

Kapadokya'yı çok sevdiğini belirten Cihanova, "Atmosfer çok güzel, İstanbul'a göre çok farklı ve çok sevdim. Ülkemdeki arkadaşlarıma ve aileme tavsiye ediyorum. Bence herkesin gelip görmesi gereken bir yer." dedi.

Nijerya'dan gelen Isioma Nwanolue de Kapadokya'ya ilk defa geldiğini belirterek, "Kapadokya'yı çok güzel buldum. İstanbul çok hızlı ama burada sakinliği buldum ve bu bize gerçekten huzur veren bir olay.

Kapadokya'yı çok beğendim ve her zaman hatırlayacağım güzel bir yer. Çok güzel kızlarla fotoğraf ve film çektim her zaman aklımda kalacak." diye konuştu.