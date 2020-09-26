Çağla Şıkel'den Türkan Şoray paylaşımı! Çağla Şıkel aynı podyumda yürüdüğü Türkan Şoray'a hayranlığını dile getirdi...

Ünlü manken Çağla Şıkel, Yıldırım Mayruk'un jubile defilesinde beraber podyuma çıktığı Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray'a hayranlığını sosyal medyadan dile getirdi.
Son dönemde verdiği kilolarla ilgi odağı olan Türkan Şoray defilenin sürpriz ismiydi... Yıldırım Mayruk jübile defilesinde sırasıyla Ahu Yağtuğ, Arzum Onan, Çağla Şıkel, Canan Mutluer, Duygu Ulaş, Ebru Güzel, Ebru Ürün, Ece Gürsel, Ece Pirim, Emel Yıldırım, İvana Sert, Özlem Yıldız, Pınar Tezcan, Sema Şimşek, Şenay Akay, Tuğçe Sarıkaya ve Türkan Şoray podyuma çıktı.
Güzelliğiyle göz kamaştıran Türkan Şoray büyük beğeni toplarken manken Çağla Şıkel de "Sultan'ı görünce dizlerimizin titrediği anlar... Ne büyük bir onur" notu ile paylaşımda bulundu.
Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray, 2014'de 'Cushing Sendromu'na yakalanmış, vücudunun fazla kortizon üretmesi yüzünden kilo almıştı. Buna bağlı olarak Türkan Şoray'da kemik erimesi problemi çıkmış, ayaklarında da problem olmuştu. Sol böbrek üstü bezi alınan ardından beyin ameliyatı geçiren Türkan Şoray, 2 yıl süren tedavinin ardından hastalığı yendi.
Zor zamanlarını geride bırakan Türkan Şoray eski günlerine geri döndü. Aldığı kilolardan kurtulan Türkan Şoray son hali ile 'Maşallah' dedirtti.
Sultan'ın sırları ise şöyle:
Unlu gıdaları azalttı, tuzu kesti.
Porsiyonları küçülttü.
Meyve ve tatlıya sınırlama getirdi.
Her sabah ve akşam 30'ar dakika yürüyor.
Öğleden sonraları 20 dakika yüzüyor.