Haberler Günaydın Haberleri Çağla Şıkel'den Türkan Şoray paylaşımı! Çağla Şıkel aynı podyumda yürüdüğü Türkan Şoray'a hayranlığını dile getirdi...

Çağla Şıkel'den paylaşımı! Çağla Şıkel aynı podyumda yürüdüğü Türkan Şoray'a hayranlığını dile getirdi...

Ünlü manken Çağla Şıkel, 'un jubile defilesinde beraber podyuma çıktığı Türk sinemasının Sultan'ı 'a hayranlığını sosyal medyadan dile getirdi. Son dönemde verdiği kilolarla ilgi odağı olan Türkan Şoray defilenin sürpriz ismiydi... Yıldırım Mayruk jübile defilesinde sırasıyla Ahu Yağtuğ, , Çağla Şıkel, Canan Mutluer, Duygu Ulaş, , Ebru Ürün, , Ece Pirim, , İvana Sert, , , , , ve Türkan Şoray podyuma çıktı. Güzelliğiyle göz kamaştıran Türkan Şoray büyük beğeni toplarken manken Çağla Şıkel de "Sultan'ı görünce dizlerimizin titrediği anlar... Ne büyük bir onur" notu ile paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 26.9.2020 07:08 Son Güncelleme: 26.9.2020 07:24 ABONE OL
Çağla Şıkel'den Türkan Şoray paylaşımı! Çağla Şıkel aynı podyumda yürüdüğü Türkan Şoray'a hayranlığını dile getirdi...

Ünlü manken Çağla Şıkel, 'un jubile defilesinde beraber podyuma çıktığı Türk sinemasının Sultan'ı 'a hayranlığını sosyal medyadan dile getirdi.

Çağla Şıkel'den Türkan Şoray paylaşımı! Çağla Şıkel aynı podyumda yürüdüğü Türkan Şoray'a hayranlığını dile getirdi...

Son dönemde verdiği kilolarla ilgi odağı olan defilenin sürpriz ismiydi... jübile defilesinde sırasıyla Ahu Yağtuğ, , Çağla Şıkel, Canan Mutluer, Duygu Ulaş, , Ebru Ürün, , Ece Pirim, , İvana Sert, , , , , ve Türkan Şoray podyuma çıktı.

Çağla Şıkel'den Türkan Şoray paylaşımı! Çağla Şıkel aynı podyumda yürüdüğü Türkan Şoray'a hayranlığını dile getirdi...

Güzelliğiyle göz kamaştıran büyük beğeni toplarken manken Çağla Şıkel de "Sultan'ı görünce dizlerimizin titrediği anlar... Ne büyük bir onur" notu ile paylaşımda bulundu.

Çağla Şıkel'den Türkan Şoray paylaşımı! Çağla Şıkel aynı podyumda yürüdüğü Türkan Şoray'a hayranlığını dile getirdi...

Türk Sineması'nın 'Sultan'ı , 2014'de 'Cushing Sendromu'na yakalanmış, vücudunun fazla kortizon üretmesi yüzünden kilo almıştı. Buna bağlı olarak Türkan Şoray'da kemik erimesi problemi çıkmış, ayaklarında da problem olmuştu. Sol böbrek üstü bezi alınan ardından beyin ameliyatı geçiren Türkan Şoray, 2 yıl süren tedavinin ardından hastalığı yendi.

Çağla Şıkel'den Türkan Şoray paylaşımı! Çağla Şıkel aynı podyumda yürüdüğü Türkan Şoray'a hayranlığını dile getirdi...

Zor zamanlarını geride bırakan eski günlerine geri döndü. Aldığı kilolardan kurtulan Türkan Şoray son hali ile 'Maşallah' dedirtti.

Çağla Şıkel'den Türkan Şoray paylaşımı! Çağla Şıkel aynı podyumda yürüdüğü Türkan Şoray'a hayranlığını dile getirdi...

20 kilo veren sırrını açıkladı. İşte Türkan Şoray'ın zayıflama programı...

Çağla Şıkel'den Türkan Şoray paylaşımı! Çağla Şıkel aynı podyumda yürüdüğü Türkan Şoray'a hayranlığını dile getirdi...

Sultan'ın sırları ise şöyle:

Unlu gıdaları azalttı, tuzu kesti.
Porsiyonları küçülttü.
Meyve ve tatlıya sınırlama getirdi.
Her sabah ve akşam 30'ar dakika yürüyor.
Öğleden sonraları 20 dakika yüzüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çağla Şıkel'den Türkan Şoray paylaşımı! Çağla Şıkel aynı podyumda yürüdüğü Türkan Şoray'a hayranlığını dile getirdi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA