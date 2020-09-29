Haberler Günaydın Haberleri Emre Aşık ile Yağmur Aşık çiftinin arasında sular durulmuyor! Emre karakola sığındı: Beni koruyun! Bu iddialar çok konuşulacak…

ile çiftinin arasında sular durulmuyor! Emre karakola sığındı: Beni koruyun! Bu iddialar çok konuşulacak…

, çiftinin boşanma hikayesi yeni bir hal aldı. Yağmur Aşık hakkında ve adam öldürmeye teşebbüsten mahkemesinde dava açılmasına karar verildi. Emre Aşık ise önceki gün avukatıyla birlikte Ataşehir Asayiş Büro Amirliği’ne giderek eşi Yağmur Aşık tarafından edildiğine dair yaklaşık iki saat verdi. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Aşık’ın avukatı, “Yargılama devam ederken yine bir ihbar alındı. İhbarı savcılık değerlendirdi. Biz de ifademizi verdik. Gelen tehditlerle ilgili de koruma kararı aldırdık” dedi. Emre Aşık’ın ifadesinden sonra polis ekipleri Yağmur Aşık’ı kaldığı siteden alıp karakola götürdü. Aşık, tehdit ve adam öldürmeye teşebbüsten 9 saat ifade verdi.

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 29.9.2020 07:56 Son Güncelleme: 29.9.2020 08:02 ABONE OL
Emre Aşık ile Yağmur Aşık çiftinin arasında sular durulmuyor! Emre karakola sığındı: Beni koruyun! Bu iddialar çok konuşulacak…

Eski futbolcu , eşi tarafından edildiği gerekçesiyle karakola başvurdu. Avukatı "Yağmur Aşık hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan dava açıldı. Emre Aşık'a yönelik mesajlarıyla ilgili de koruma kararı aldırdık" dedi

Emre Aşık ile Yağmur Aşık çiftinin arasında sular durulmuyor! Emre karakola sığındı: Beni koruyun! Bu iddialar çok konuşulacak…

Boşanma davaları yılan hikayesine dönen eski futbolcu ve eşi cephesinde yeni bir olay yaşandı. Emre Aşık, önceki gün öğlen saatlerinde Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne giderek eşi tarafından edildiğine dair iki saat verdi.

Emre Aşık ile Yağmur Aşık çiftinin arasında sular durulmuyor! Emre karakola sığındı: Beni koruyun! Bu iddialar çok konuşulacak…

Aşık, çıkışta avukatıyla açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin, " edildiğinize dair haberler çıktı. Başınıza silah dayandığı ve kendi mezarınızı kazdığınız doğru mu?" sorularına avukatı cevap verdi.

Emre Aşık ile Yağmur Aşık çiftinin arasında sular durulmuyor! Emre karakola sığındı: Beni koruyun! Bu iddialar çok konuşulacak…

Aşık'ın avukatı, "Bununla ilgili olarak Düzce Mahkemesi'ne adam öldürmeye tam teşebbüsten dolayı şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Yargılama devam ederken yine bir ihbar alındı.

Emre Aşık ile Yağmur Aşık çiftinin arasında sular durulmuyor! Emre karakola sığındı: Beni koruyun! Bu iddialar çok konuşulacak…

İhbarı savcılık değerlendirdi. Biz de ifademizi verdik. Bununla ilgili soruşturma devam ediyor" diye konuştu.

Emre Aşık ile Yağmur Aşık çiftinin arasında sular durulmuyor! Emre karakola sığındı: Beni koruyun! Bu iddialar çok konuşulacak…

mesajları alındığını da söyleyen avukat, "Bu mesajlarla ilgili de koruma kararı aldırdık. Artık böyle bir şey olmayacak" dedi.

Emre Aşık ile Yağmur Aşık çiftinin arasında sular durulmuyor! Emre karakola sığındı: Beni koruyun! Bu iddialar çok konuşulacak…

YAĞMUR AŞIK DOKUZ SAAT İFADE VERDİ
'ın ifadesinden sonra polis ekipleri 'ı kaldığı siteden alarak karakola götürdü. Aşık'ın, eşine ve adam öldürmeye teşebbüsten dokuz saat verdiği öğrenildi.

Emre Aşık ile Yağmur Aşık çiftinin arasında sular durulmuyor! Emre karakola sığındı: Beni koruyun! Bu iddialar çok konuşulacak…

ÇOCUKLARIYLA HASRET GİDERDİ
çıkışı , Ataşehir'deki evine giderek çocuklarıyla hasret giderdi. Çocuğuna sarılıp kucağına alan Aşık, daha sonra evinin yolunu tuttu.

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Emre Aşık ile Yağmur Aşık çiftinin arasında sular durulmuyor! Emre karakola sığındı: Beni koruyun! Bu iddialar çok konuşulacak…
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