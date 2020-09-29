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’un yeni dizisi daha yayına girmeden şimşekleri üzerine çekti! FOX’un son rezaleti!

’un yeni dizisi , daha yayına girmeden şimşekleri üzerine çekti. Tepki çeken sahnede Mahir Boztepe karakteri, etrafına topladığı kimsesiz çocuklara şöyle diyordu: “Size de aileler gelecek. Saçınıza, başınıza, tırnağınıza, dişinize, huyunuza, suyunuza bakacaklar. Bacaklarına sarılacaksınız. Kendinizi acındıracaksınız. Hani o barınaktaki köpekler var ya, beni seç beni seç diye yaltaklanan köpekler, işte öyle davranacaksınız.” GÜNAYDIN köşe yazarı bugünkü yazısında Kimsesizler’i kaleme aldı. İşte o yazı…

YÜKSEL AYTUĞ YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 29.9.2020 12:55 Son Güncelleme: 29.9.2020 12:59 ABONE OL
FOX’un yeni dizisi Kimsesizler daha yayına girmeden şimşekleri üzerine çekti! FOX’un son rezaleti!

'un yeni dizisi , daha yayına girmeden, sadece fragmanıyla şimşekleri üzerine çekti. Gelen yoğun izleyici şikayetleri üzerine RTÜK, dizinin yayına girmeden önce incelenmesine karar verdi.

FOX’un yeni dizisi Kimsesizler daha yayına girmeden şimşekleri üzerine çekti! FOX’un son rezaleti!

RTÜK'ten yapılan açıklamada, " TV'nin dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri, gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Peki dizinin büyük tepki çeken fragmanındaki sahne neydi? Özetle anlatayım:

FOX’un yeni dizisi Kimsesizler daha yayına girmeden şimşekleri üzerine çekti! FOX’un son rezaleti!

Ali Kaan Çocuk Evi'ni açan Mahir Boztepe karakteri, etrafına topladığı kimsesiz çocuklara şöyle diyordu: "Aile bu dünyada en önemli varlıktır. Ailesi olmayan insan hiçtir. Size de aileler gelecek. Saçınıza, başınıza, tırnağınıza, dişinize, huyunuza, suyunuza bakacaklar. Bacaklarına sarılacaksınız. Kendinizi acındıracaksınız. Hani o barınaktaki köpekler var ya, beni seç beni seç diye yaltaklanan köpekler, işte öyle davranacaksınız. Burada ben ne dersem o! Ağlamayana mama yok..."

FOX’un yeni dizisi Kimsesizler daha yayına girmeden şimşekleri üzerine çekti! FOX’un son rezaleti!

Bu sahne üzerine çocuk koruma derneklerinin yöneticileri ile buralardan yetişmiş vatandaşlar isyan etti. Dizinin böyle bir senaryo ile yayına girmesinin insanları yaralayacağı ifade edildi. Devreye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da girince, RTÜK inceleme başlattı.
Reyting uğruna Ya Rab, ne güneşler batıyor... Ben bugüne kadar aile olmanın öneminin, bu kadar 'rezil' bir şekilde anlatıldığına şahit olmamıştım. Pes!.

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FOX’un yeni dizisi Kimsesizler daha yayına girmeden şimşekleri üzerine çekti! FOX’un son rezaleti!
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