FOX’un yeni dizisi Kimsesizler daha yayına girmeden şimşekleri üzerine çekti! FOX’un son rezaleti!

Ali Kaan Çocuk Evi'ni açan Mahir Boztepe karakteri, etrafına topladığı kimsesiz çocuklara şöyle diyordu: "Aile bu dünyada en önemli varlıktır. Ailesi olmayan insan hiçtir. Size de aileler gelecek. Saçınıza, başınıza, tırnağınıza, dişinize, huyunuza, suyunuza bakacaklar. Bacaklarına sarılacaksınız. Kendinizi acındıracaksınız. Hani o barınaktaki köpekler var ya, beni seç beni seç diye yaltaklanan köpekler, işte öyle davranacaksınız. Burada ben ne dersem o! Ağlamayana mama yok..."