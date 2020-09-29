Petek Dinçöz bebeğini kaybettiğini duyurdu! İkinci bebeğine hamile olan Petek Dinçöz bebeğini kaybetti... Petek Dinçöz'ün hastalığı nedeni ile...

2014 yılında evlendiği Serkan Kadaloğlu ile nikah masasına oturan Petek Dinçöz geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğine hamile olduğu müjdesini vermişti. İrfan adında bir erkek çocukları olan Petek Dinçöz ile Serkan Kadaloğlu'nun ikinci bebel sevinci yarım kaldı.
Daha önce paylaştığı pembe patiklerler hamilelik haberini duyuran Petek Dinçöz hamileliğinin son bulduğunu yine sosyal medyadan duyurdu.
Petek Dinçöz hastalıkları nedeni ile bebeğini kaybettiğini söylediği paylaşımı ile hayranlarını üzdü. İşte ikinci kez anne olmaya hazırlanan ama bebeğini kaybeden Petek Dinçöz'ün üzüntüsünü dile getidiği paylaşımı...
Petek Diinçöz yaptığı açıklamada "Doğuştan gelen boyun kemiği tersliği ve rahatsızlığı ve troid hastalığım sebebiyle ikinci kez yaşadığım annelik heyecanım malesef yarım kaldı...
Ailemizin büyümesi ve İrfan Aslan'ın ağabey olması tek dileğimiz. Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere bu duyguyu sağlıkla hayırlısıyla yaşatsın" paylaşımında bulundu.