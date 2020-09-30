Deniz Akkaya’ya mahkemeden müjde! Deniz Akkaya kızı Ayşe'nin fotoğraflarını paylaşabilecek...

"TİCARİ AMAÇLA REKLAM EDİLMEKTEDİR"

Deniz Akkaya'nın avukatı Sinan Civriz ise tedbir kararının uygulanması mümkün olmayan ve itiraz ettikleri bir tedbir kararı olduğunu söyledi. Avukat Civriz, "Müşterek çocuğun babası ile olan fotoğrafları da paylaşılmaktadır. Anne ve baba ile fotoğrafların paylaşılması müşterek çocuğun menfaatine aykırı olmadığından tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.