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’ya mahkemeden müjde! Deniz Akkaya kızı Ayşe'nin fotoğraflarını paylaşabilecek...

İş insanı Efe Önbilgin, 10 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarının bir firmanın reklamında yer alması ve paylaşılması üzerine annesi 'ya karşı tedbir kararı aldırmıştı. Son duruşmada, verilen tedbir kararı mahkeme tarafından kaldırıldı. Deniz Akkaya kızı Ayşe'nin fotoğraflarını sosyal medyada artık kullanabilecek.

Giriş Tarihi: 30.9.2020 15:05 Son Güncelleme: 30.9.2020 15:14 ABONE OL
Deniz Akkaya’ya mahkemeden müjde! Deniz Akkaya kızı Ayşe'nin fotoğraflarını paylaşabilecek...

Seda Nur Günaydın / Sabah

İş insanı Efe Önbilgin avukatı aracılığıyla açtığı davada kızı Ayşe hakkında koruma önlemlerinin alınması, görsellerinin kullanılmasının durdurulması, görsel ve videolarının sosyal medyada ticari amaçla kullanılmasının yasaklanması ve mevcut paylaşımlarının kaldırılmasını istemişti.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Efe Önbilgin'in avukatı ile eski manken 'nın avukatı Sinan Civriz katıldı.

Deniz Akkaya’ya mahkemeden müjde! Deniz Akkaya kızı Ayşe'nin fotoğraflarını paylaşabilecek...

"DENİZ AKKAYA UYARILSIN"

Efe Önbilgi'nin avukatı geçen celse 'nın sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmama kararı verildiğini hatırlatarak buna rağmen Akkaya'nın çocuğunun fotoğraflarını ticari amaçlı yayınlamaya devam ettiğini ileri sürdü. Önbilgin'in avukatı tedbirin genişletilmesini ve ihtar edilmesini istedi.

Deniz Akkaya’ya mahkemeden müjde! Deniz Akkaya kızı Ayşe'nin fotoğraflarını paylaşabilecek...

"TİCARİ AMAÇLA REKLAM EDİLMEKTEDİR"

'nın avukatı Sinan Civriz ise tedbir kararının uygulanması mümkün olmayan ve itiraz ettikleri bir tedbir kararı olduğunu söyledi. Avukat Civriz, "Müşterek çocuğun babası ile olan fotoğrafları da paylaşılmaktadır. Anne ve baba ile fotoğrafların paylaşılması müşterek çocuğun menfaatine aykırı olmadığından tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Deniz Akkaya’ya mahkemeden müjde! Deniz Akkaya kızı Ayşe'nin fotoğraflarını paylaşabilecek...

'KIZIMI TİCARİ ARAÇ OLARAK KULLANIYOR'

Efe Önbilgin'in avukatı ise "Paylaşımlara bakıldığında ticari amaç ve reklam taşıdığı yüzbinlerce insana reklam edildiği ortadadır. Küçüğün menfaati için öncelikle tedbirin devamı ve Akkaya'nın ihtar edilmesini talep ederiz" diye konuştu.

MAHKEME TEDBİR KARARINDAN DÖNDÜ

Mahkeme tanıkların dinlenmesine karar vererek şubat ayında verdiği tedbir kararından döndüğünü açıkladı.

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Deniz Akkaya’ya mahkemeden müjde! Deniz Akkaya kızı Ayşe'nin fotoğraflarını paylaşabilecek...
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