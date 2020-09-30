GÜNAYDIN Emre Aşık’ın ifadesine ulaştı: Yeni tetikçi beni iki gün içinde öldürecek

Yağmur Aşık'ın, cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur'la birlikte, eşi Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı, ikilinin Düzce'de ormanlık alanda Emre için mezar yeri bile baktığı ortaya çıkmış ve natmadıroa kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılmıştı. Emre Aşık, 27 Eylül'de avukatı Ali Kemal Atçeken ile birlikte Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'nde yeniden ifade vermişti. GÜNAYDIN, Emre Aşık'ın, eşi Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiğine dair verdiği ifadeye ulaştı. Ünlü futbolcu ifadesinde, Yağmur Aşık'ın kendisini öldürmek için ikinci kez tetikçi tuttuğuna dair avukatı Funda Sadıkahmet Alp'e 27 Eylül 2020'de WhatsApp üzerinden ihbar geldiğini söyledi.



'İLK TETİKÇİ İHBAR ETTİ'

Emre Aşık, ikinci tetikçinin tutulduğu ihbarının, eşinin daha önce kendisini öldürtmek istediği sevgilisi Erdi Sungur tarafından yapıldığını bildirdi. Aşık, "Avukatım, WhatsApp üzerinden kendisine Erdi Sungur isimli şahıstan bir mesaj geldiğini, mesajda, Yağmur Aşık'ın tekrar bir tetikçi tuttuğu, tutmuş olduğu tetikçiye para verdiği, bu tetikçinin isminin Baycan Şenürek olduğu ve bu şahsın beni öldüreceği yazdığını söyledi" diyerek mesajların çıktılarını delil olarak sundu. Emre Aşık ifadesini şöyle tamamladı: "Bu mesajları atan Erdi Sungur isimli şahıs avukatımı aramış ve tutulan tetikçinin iki gün içinde beni öldüreceğini söylemiş. Ben bu durum karşısında tedirgin oluyorum. Can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Beni öldürmek için adam tutan Yağmur Aşık'tan ve tetikçi olduğunu öğrendiğim Baycan Şenürek'ten davacı ve şikayetçiyim." Yakın koruma istemeyen Emre Aşık, eşinin evine yaklaşmaması, kendisine yönelik tehdit ve hakarette bulunmaması, iletişim araçları ile rahatsızlık ve şahsi eşyalarına zarar vermemesi için tedbir talebinde bulunduğunu da dile getirdi.



YAĞMUR AŞIK ADLI KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Emre Aşık'ın tehdit edildiğini gerekçe göstererek yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan Yağmur Aşık ile tetikçi olduğu öne sürülen Baycan Şenürek, adli kontrolle serbest bırakılmak talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, her iki şüphelinin de yurt dışına çıkışlarını ve Emre Aşık'ın evine, iş yerine ve kendisine 300 metreden fazla yaklaşmasını yasakladı. Suçlamaları kabul etmeyen Yağmur Aşık, tetikçi tuttuğu ihbarında bulunan Erdi Sungur'un kendisine aşık olduğunu, karşılık bulmadığı için bu iftirayı attığını ileri sürdü.

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