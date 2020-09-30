Işın Karaca'dan playback göndermesi! Verdiği kilolarla dikkat çeken Işın Karaca sırrını açıkladı...
Işın Karaca, bazı meslektaşlarını hedef aldı. Önceki gün sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Metropol İstanbul'da görüntülenen Işın Karaca, "Aracımızda radyo dinlerken şarkıcıların yüzde 80'ini tanımadığımı fark ettim. Eskiden playback yapanlara gülüyordum. Şimdi playback kolay para kazanmanın yolu oldu. Artık ne yaparak ünlü olduklarını bilmediğimiz bir kesim var." Verdiği kilolarla dikkat çeken Işın Karaca sırrını da açıkladı...
Giriş Tarihi: 30.9.2020 09:49Son Güncelleme: 30.9.2020 10:04ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Işın Karaca'dan playback göndermesi! Verdiği kilolarla dikkat çeken Işın Karaca sırrını açıkladı...