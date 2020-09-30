Haberler Günaydın Haberleri Işın Karaca'dan playback göndermesi! Verdiği kilolarla dikkat çeken Işın Karaca sırrını açıkladı...

'dan göndermesi! Verdiği kilolarla dikkat çeken Işın Karaca sırrını açıkladı...

, bazı meslektaşlarını hedef aldı. Önceki gün sevgilisi ile Metropol 'da görüntülenen Işın Karaca, "Aracımızda radyo dinlerken şarkıcıların yüzde 80'ini tanımadığımı fark ettim. Eskiden yapanlara gülüyordum. Şimdi playback kolay para kazanmanın yolu oldu. Artık ne yaparak ünlü olduklarını bilmediğimiz bir kesim var." Verdiği kilolarla dikkat çeken Işın Karaca sırrını da açıkladı...

Giriş Tarihi: 30.9.2020 09:49 Son Güncelleme: 30.9.2020 10:04 ABONE OL
Işın Karaca'dan playback göndermesi! Verdiği kilolarla dikkat çeken Işın Karaca sırrını açıkladı...
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Işın Karaca'dan playback göndermesi! Verdiği kilolarla dikkat çeken Işın Karaca sırrını açıkladı...
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