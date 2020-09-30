Survivor sunucusu Murat Ceylan'a “Emre itaatsizlik” davası! Murat Ceylan'ın paylaştığı koğuş videosu başını yaktı...

Erzincan'da aralık ayında bedelli askerlik yapan Murat Ceylan'a vatani görevi sırasında Askeri Ceza Kanunu'na göre "emre itaatsizlik" suçundan 3 aydan 2 seneye kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Erzincan'da 3. Ordu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı emrinde vatani görevini yapan Ceylan'ın, terhis olduktan iki gün sonra 23 Aralık 2019 tarihinde sosyal medya hesabından çeşitli paylaşımlar yaptığının tespit edilmesi ve bu paylaşımların savcılığa bildirilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi.

Survivor sunucusu Murat Ceylan'a “Emre itaatsizlik” davası! | Video



Yürütülen soruşturmada Muran Ceylan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların incelendiği belirtilerek, Ceylan'ın kamera içeriğinde bulunan askeriyenin koğuşlar bölgesinde yatakhaneye girip "Evet, herkes nasıl askerlik yaptığımızı merak ediyordu. Şimdi size bir şey göstericem" diyerek içeriye girdiği ve herkesin "Mavişim" şarkısını söylediği aktarıldı. Ünlü sunucunun paylaştığı videonun altında da "Son gecemizdi, öyle bir birlikti bizimkisi" yazdığı belirtildi.

"ÜSTLERİME HABER VERDİM"

İddianamede Murat Ceylan'ın alınan savunmasına da yer verildi. İfadesinde bahsi geçen videoyu kedisinin paylaşmadığını savunan Ceylan, olay akşamı karşı koğuştaki askerlerin kendisine sürpriz hazırladıklarını, ismini hatırlamadığı bir arkadaşının kamerayı eline verdiğini ve televizyondaki gibi giriş yapmasını istemesi üzerine isteğini yerine getirip içeri girdiğini, herkesin pijamalarını giymiş olduğunu ve yüzlerini boyadıklarını anlattı.

Videodan sonra üstlerine haber verdiğini savunan Ceylan, televizyon dünyasında taşınmasından dolayı asker arkadaşlarının sürekli kendisiyle fotoğraf çekilmek istediğini söyledi. Askeriyeye giriş yaparken üstünün arandığını da belirten Ceylani kışlaya sadece tuşlu telefonla girdiğini, kameralı telefon sokmadığını da savundu.

SAVCILIK SAVUNMASINA İTİBAR ETMEDİ

İddianamede, şüpheli Murat Ceykan'ın her ne kadar videoyu kendisinin paylaşmadığını ve kimin paylaştığını hatırlamadığını söylese de söz konusu paylaşımın yapıldığı videonun sosyal medyadan silindiği, dosyada bulunan CD'de videonun bulunduğu ve şüphelinin rica üzerine çektiğini söylese de video içeriğinde şüphelinin "herkes nasıl askerlik yaptığımızı merak ediyordu" diyerek kendisinin videoyu çektiği dile getirildi. İddianamede, şüpheli Ceylan'ın yasak olan kameralı telefonu askeriyeye sokarak kullandığı ve sosyal medya üzerinden yukarıdaki paylaşımları yaparak üzerine atılı emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediğine dair yeterli şüphenin bulunduğu kaydedildi.

MAHKEMEYE DE İFADE VERDİ

Ünlü sunucu, Erzincan Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında savunmasını yapması için İstanbul Adliyesi'nde ifade vermeye çağrıldı. Ceylan'ın ifadesi, Erzincan mahkemesinin talimatıyla İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde alındı. İstanbul'daki mahkeme, Ceylan'ın ifadesini, yargılamayı yapan Erzincan mahkemesine gönderecek.