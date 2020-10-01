'Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşk yaşıyor' iddialarına Süperstar Ajda Pekkan'dan yanıt geldi! Ajda Pekkan "Hakan ile çok yakınız..."

Hakan Altun da şu açıklamayı yaptı: "Ajda Pekkan ile müzik ve dostluk dışında bir ilişkimiz yoktur. Kendisine olan hayranlığım dışında dedikoduya mahal bırakacak bir davranışım da olmamıştır. Aslı astarı olmayan bir iddiayla gündeme gelmek beni ziyadesiyle üzmüştür."