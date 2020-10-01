Haberler Günaydın Haberleri 'Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşk yaşıyor' iddialarına Süperstar Ajda Pekkan'dan yanıt geldi! Ajda Pekkan "Hakan ile çok yakınız..."

' ile aşk yaşıyor' iddialarına 'dan yanıt geldi! Ajda Pekkan "Hakan ile çok yakınız..."

Magazin gündemine bomba düşen ile 'un aşk yaşadığı iddialarına yanıt geldi. Söylemezsem Olmaz programı sunucularından , Ajda Pekkan ile Hakan Altun'un aşk yaşamaya başladığını söylemiş ve çiftin flört aşamasında olduğunu belirterek, "Mutlu olduklarını duydum" demişti. Hayranlarının oldukça şaşırdığı iddia sonrası önce Hakan Altun ardından da açıklama yanıt verdi. İşte Ajda Pekkan'ın aşk iddialarına verdiği yanıt...

Giriş Tarihi: 1.10.2020 10:57 Son Güncelleme: 1.10.2020 11:20 ABONE OL
'Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşk yaşıyor' iddialarına Süperstar Ajda Pekkan'dan yanıt geldi! Ajda Pekkan Hakan ile çok yakınız...

Magazin gündemine bomba düşen ile 'un aşk yaşadığı iddialarına yanıt geldi. Söylemezsem Olmaz programı sunucularından , Ajda Pekkan ile Hakan Altun'un aşk yaşamaya başladığını söylemiş ve çiftin flört aşamasında olduğunu belirterek, "Mutlu olduklarını duydum" demişti.

'Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşk yaşıyor' iddialarına Süperstar Ajda Pekkan'dan yanıt geldi! Ajda Pekkan Hakan ile çok yakınız...

(74) 2012'de Bülent Çavuşoğlu (52) ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hatta bu ilişkinin, Bülent Çavuşoğlu'nun Tuğçe Eyilik ile evli olduğu dönemde filizlendiği iddia edilmiş, konu mahkemeye bile taşınmıştı. 2018'de ihanete uğradığı söylenen Süperstar, sevgilisini terk etmişti. İki yıldır yalnız olan Ajda Pekkan geçtiğimiz hafta "Hayatınızda artık biri var mı?" sorusuna "Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor" yanıtını vermişti.

'Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşk yaşıyor' iddialarına Süperstar Ajda Pekkan'dan yanıt geldi! Ajda Pekkan Hakan ile çok yakınız...

Hayranlarının oldukça şaşırdığı iddia sonrası önce ardından da Süperstar açıklama yanıt verdi.

'SADECE DOSTUZ'

Ajda Pekkan'ın, 48 yaşındaki Hakan Altun ile flört etmeye başladığı iddia edildi. Birlikte görüntü vermemek için Bodrum'daki evlerinden çıkmadıkları söylendi.

'Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşk yaşıyor' iddialarına Süperstar Ajda Pekkan'dan yanıt geldi! Ajda Pekkan Hakan ile çok yakınız...

"Hakan ile sürekli görüşüyor, dertleşiyoruz. Çok yakın arkadaşız. Böyle güzel bir dostluğa aşkı sıkıştırmak tuhaf. Öyle bir şey yok. Olsaydı da inanın açıkça söylerdim. Müzikal anlamda ortak çalışmalar olabilir" dedi.

'Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşk yaşıyor' iddialarına Süperstar Ajda Pekkan'dan yanıt geldi! Ajda Pekkan Hakan ile çok yakınız...

da şu açıklamayı yaptı: " ile müzik ve dostluk dışında bir ilişkimiz yoktur. Kendisine olan hayranlığım dışında dedikoduya mahal bırakacak bir davranışım da olmamıştır. Aslı astarı olmayan bir iddiayla gündeme gelmek beni ziyadesiyle üzmüştür."

ARKADAŞINA GÖNDER
'Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşk yaşıyor' iddialarına Süperstar Ajda Pekkan'dan yanıt geldi! Ajda Pekkan "Hakan ile çok yakınız..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA