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'un eski eşi çok hızlı çıktı! Berk Suyabatmaz çapkınlık turunda yakalandı!

Ünlü 'ın aşk trafiği kafaları karıştırdı. iş adamı Berk Suyabatmaz ile evlenip boşanmış, ardından kısa bir süre sonra ile birlikte olmuştu. Haziran ayında Berrak Tüzünataç'tan ayrılan Berk Suyabatmaz yine çapkınlıkta yakalandı. Geçtiğimiz hafta güzellik kraliçesi ile yeni bir ilişkiye adım atan Berk Suyabatmaz önceki gece başka bir güzelle Bebek'te bir ev partisinden çıkarken görüntülendi.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 07:45 Son Güncelleme: 2.10.2020 08:18 ABONE OL
Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz çok hızlı çıktı! Berk Suyabatmaz çapkınlık turunda yakalandı!

Ünlü 'ın aşk trafiği kafaları karıştırdı. iş adamı Berk Suyabatmaz ile evlenip boşanmış, ardından kısa bir süre sonra ile birlikte olmuştu.

Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz çok hızlı çıktı! Berk Suyabatmaz çapkınlık turunda yakalandı!

Haziran ayında 'tan ayrılan yine çapkınlıkta yakalandı.

Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz çok hızlı çıktı! Berk Suyabatmaz çapkınlık turunda yakalandı!

Geçtiğimiz hafta güzellik kraliçesi ile yeni bir ilişkiye adım atan önceki gece başka bir güzelle Bebek'te bir ev partisinden çıkarken görüntülendi.

Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz çok hızlı çıktı! Berk Suyabatmaz çapkınlık turunda yakalandı!

, önceki gece yeni sevgilisiyle Bebek'te bir ev partisinden çıkarken görüntülendi.

Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz çok hızlı çıktı! Berk Suyabatmaz çapkınlık turunda yakalandı!

İkili, çıkışta yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz çok hızlı çıktı! Berk Suyabatmaz çapkınlık turunda yakalandı!

, Brezilyalı model Caroline Monteiro aynı araca binip gözden kayboldu.

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Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz çok hızlı çıktı! Berk Suyabatmaz çapkınlık turunda yakalandı!
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