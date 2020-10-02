Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz çok hızlı çıktı! Berk Suyabatmaz çapkınlık turunda yakalandı!

Ünlü iş adamı Berk Suyabatmaz'ın aşk trafiği kafaları karıştırdı. Çapkın iş adamı Berk Suyabatmaz Burcu Esmersoy ile evlenip boşanmış, ardından kısa bir süre sonra Berrak Tüzünataç ile birlikte olmuştu.
Geçtiğimiz hafta güzellik kraliçesi Cansu Melis Karakuş ile yeni bir ilişkiye adım atan Berk Suyabatmaz önceki gece başka bir güzelle Bebek'te bir ev partisinden çıkarken görüntülendi.
İş adamı Berk Suyabatmaz, önceki gece yeni sevgilisiyle Bebek'te bir ev partisinden çıkarken görüntülendi.
İkili, çıkışta yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.