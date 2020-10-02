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ameliyat oldu

İstanbul Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Şarkıcı  Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (67) arasında çıkan tartışma sırasında Halil Sezai'nin yaşlı adamı tekme tokat dövdüğü görüntüler izleyenleri derinden sarsmıştı. Olayın ardından Cezaevine gönderilen Halil Sezai'den haber geldi. Şarkıcı .

DHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 18:15 Son Güncelleme: 2.10.2020 18:21 ABONE OL
Halil Sezai ameliyat oldu

İstanbul Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Şarkıcı Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (67) arasında çıkan tartışma sırasında Halil Sezai'nin yaşlı adamı tekme tokat dövdüğü görüntüler izleyenleri derinden sarsmıştı. Olayın ardından Cezaevine gönderilen Halil Sezai'den haber geldi. Şarkıcı .

Halil Sezai ameliyat oldu

Cezaevinde tutuklu bulunan şarkıcı elinden ameliyat oldu. Sezai bir gün hastanede yattıktan sonra tekrar cezaevine götürüldü. Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai, iki hafta önce tutuklandı. Halil Sezai'nin iki gün önce sağ elindeki rahatsızlık nedeniyle Marmara Üniversitesi Ortopedi bölümüne getirilerek ameliyat edildiği öğrenildi. Hastanede 1 gün kalan Sezai, tekrar Maltepe Cezaevi'ne konuldu.

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Halil Sezai ameliyat oldu

Sezai'nin durumunun iyi olduğu belirtildi
Kavga sırasında yaralandığı belirtilen 'nin adliye getirilirken de sağ elinin sargılı olduğu görülmüştü.

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Halil Sezai ameliyat oldu
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