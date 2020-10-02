İstanbul Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (67) arasında çıkan tartışma sırasında Halil Sezai'nin yaşlı adamı tekme tokat dövdüğü görüntüler izleyenleri derinden sarsmıştı. Olayın ardından Cezaevine gönderilen Halil Sezai'den haber geldi. Şarkıcı Halil Sezai ameliyat oldu.
Cezaevinde tutuklu bulunan şarkıcı Halil Sezai elinden ameliyat oldu. Sezai bir gün hastanede yattıktan sonra tekrar cezaevine götürüldü. Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai, iki hafta önce tutuklandı. Halil Sezai'nin iki gün önce sağ elindeki rahatsızlık nedeniyle Marmara Üniversitesi Ortopedi bölümüne getirilerek ameliyat edildiği öğrenildi. Hastanede 1 gün kalan Sezai, tekrar Maltepe Cezaevi'ne konuldu.
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Sezai'nin durumunun iyi olduğu belirtildi
Kavga sırasında yaralandığı belirtilen Halil Sezai'nin adliye getirilirken de sağ elinin sargılı olduğu görülmüştü.