Halil Sezai ameliyat oldu

Cezaevinde tutuklu bulunan şarkıcı Halil Sezai elinden ameliyat oldu. Sezai bir gün hastanede yattıktan sonra tekrar cezaevine götürüldü. Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai, iki hafta önce tutuklandı. Halil Sezai'nin iki gün önce sağ elindeki rahatsızlık nedeniyle Marmara Üniversitesi Ortopedi bölümüne getirilerek ameliyat edildiği öğrenildi. Hastanede 1 gün kalan Sezai, tekrar Maltepe Cezaevi'ne konuldu.

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