‘Kuruluş Osman’a Venedik’ten en iyi dizi ödülü!

Her yıl Eylül'de dünyanın dört yanından jüri ekibinin katıldığı, birçok kıtadan ve platformdan adayların olduğu, dünyanın en iyi TV yapım ve yapımcılarının ağırlandığı Venedik TV Ödülleri, Türkiye dahil olmak üzere 28 ülkeye ödül dağıttı. Başarılı bulunan içeriklerden biri ise atv ekranında fırtınalar estiren 'Kuruluş Osman' oldu. Dizi, Venedik TV Ödülleri'nin Telenovela kategorisinde Altın Heykel kazandı. Kaliteli ve olağanüstü başarı gösteren televizyon içeriklerini ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Venedik TV Ödülleri'nin sahipleri, 28 Eylül'de açıklanmıştı.



Görkemli savaş sahnesi açılışa damga vuracak

ÇARŞAMBA akşamının en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', 7 Ekim'de yeni nefes kesen bir bölümle sezona giriş yapacak. Merakla beklenen 28'inci bölümden yayınlanan ikinci tanıtım, dizinin yeni karakterlerine ve görkemli savaş sahnesine dair ipuçları sundu. 'Kuruluş Osman', yenilenen mekanları, sürprizli hikayesi ve özlenen karakterleriyle yine çarşambaların vazgeçilmezi olmaya devam edecek.



Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin sezon açılışına, Osman Bey liderliğindeki Kayı Alpleri ile Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği meydan savaşı sahnesi damga vuracak. 'Kuruluş Osman', yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi oyuncularla çok konuşulmuştu.





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