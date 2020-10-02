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’ın kızı ’ye aldığı hediye oldu! !

Amerikalı şov yıldızı 'ın Travis Scott ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı , okula başladı. Kylie Jenner’ın kıza aldığı hediye oldu. Jenner’ın küçük kızana aldığı sırt çantasının . Kylie Jenner, iki yaşındaki Stormi'ye aldığı 93 bin TL değerindeki çantayla çekti.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 10:19 Son Güncelleme: 2.10.2020 11:40 ABONE OL
Kylie Jenner’ın kızı Stormi’ye aldığı hediye sosyal medyada gündem oldu! Değeri dudak uçuklattı!

Kızının okula dönüş temalı videosunu paylaşan dünyaca ünlü şov yıldızı , iki yaşındaki 'ye aldığı 93 bin TL değerindeki çantayla çekti.

Kylie Jenner’ın kızı Stormi’ye aldığı hediye sosyal medyada gündem oldu! Değeri dudak uçuklattı!

Kurduğu kozmetik markasıyla büyük bir servetin sahibi olan ve kısa sürede aile içindeki en çok gelir elde eden isim haline gelen 23 yaşındaki Jenner, hesabından kızının okula döndüğünü duyurdu.

Kylie Jenner’ın kızı Stormi’ye aldığı hediye sosyal medyada gündem oldu! Değeri dudak uçuklattı!

Jenner, 'nin evde eğitimi öncesi fotoğraf ve videolar paylaştı. Görüntülerde küçük çocuğun sırtındaki 93 bin TL'lik çanta ve kulağındaki elmas küpeler dikkat çekti.

Kylie Jenner’ın kızı Stormi’ye aldığı hediye sosyal medyada gündem oldu! Değeri dudak uçuklattı!

, Jenner'ın ünlü rapçi Travis Scott'la olan beraberliğinden 2018'de dünyaya gelmişti.

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Kylie Jenner’ın kızı Stormi’ye aldığı hediye sosyal medyada gündem oldu! Değeri dudak uçuklattı!
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