ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman gümbür gümbür geliyor! Mehmet Bozdağ ‘Türkiye hazır olsun ezber bozacağız’

Bu dengede Osman'ın, Savcı'nın, Dündar'ın var olma mücadelesini göreceğiz ve yavaş yavaş da Ertuğrul'un beyliği kime bırakacağı belli olacak. Beyliği bırakacağı ismi hangi özellikten dolayı seçecek onu göreceğiz. Osman'ın da dişli rakipleri var. Beylik savaşları başlıyor ama bu savaşı her zaman izlediğimiz hikayelerin dışında bir mantıkla yazıyoruz."