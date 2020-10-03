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'nin reyting rekorları kıran dizisi gümbür gümbür geliyor! hazır olsun ezber bozacağız’

’nin fenomen dizisi , Çarşamba günü izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yapımcısı ve senaristi , izleyiciyi yeni sezonda nelerin beklediğini anlattı. Mehmet Bozdağ, “Bu yıl daha güçlü, daha tecrübeli şekilde sete çıktık. Yeni bir konsept kuruldu. Oyuncu transferleri yaptık” dedi. Mehmet Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti: “Yeni bir hikaye ve yeni karakterlerle gümbür gümbür geliyoruz. İzleyici, bambaşka bir Osman izleyecek ve çok şaşıracak. Dizideki dünyayı iyi kurduk. Çok güçlü sahneler çekildi. Bu sezon ezberleri bozmak istedik. İmajda, tasarımda, her şeyde büyük değişiklikler yaptık.”

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Giriş Tarihi: 3.10.2020 09:10 Son Güncelleme: 3.10.2020 09:15 ABONE OL
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman gümbür gümbür geliyor! Mehmet Bozdağ ‘Türkiye hazır olsun ezber bozacağız’

Çarşamba akşamı ikinci sezonuna başlayacak olan ''ın yapımcısı , hem yeni sezona hazırlık sürecini hem de hikayenin nasıl evrileceğini anlattı

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman gümbür gümbür geliyor! Mehmet Bozdağ ‘Türkiye hazır olsun ezber bozacağız’

'de ve dünyada ilgiyle izlenen ve ilk sezonunda reyting rekorları kıran '', ikinci sezonuna Çarşamba akşamı başlıyor. Ekranların fenomen dizisinin merakla beklenen yeni sezonu öncesi, dizinin yapımcısı proje tasarımcısı ve senaristi ile bir araya geldik.

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ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman gümbür gümbür geliyor! Mehmet Bozdağ ‘Türkiye hazır olsun ezber bozacağız’

Birinci sezon bittikten hemen sonra yeni sezon için hazırlanmaya başladıklarını söyleyen Bozdağ şöyle konuştu: "Pandemiden sonra dersimize iyi çalıştık. Bu yıl daha güçlü, daha tecrübeli olarak sete çıktık. Ekip neredeyse tatil yapmadı. Çok iyi bir senaryo çıktı. Yeni bir konsept kuruldu.

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman gümbür gümbür geliyor! Mehmet Bozdağ ‘Türkiye hazır olsun ezber bozacağız’

Bu konsept doğrultusunda birçok yeni dekor yaptık. Ciddi oyuncu transferleri yaptık. Yeni bir hikaye ve yeni karakterleriyle beraber yeni sezonda gümbür gümbür geliyoruz. Bambaşka bir Osman izleyecek seyirci. Dünyayı iyi kurduk. Çok güçlü sahneler çekildi. Ezberleri bozmak istedik. Her şeyde büyük değişiklikler yaptık; imajda, tasarımda. Seyircimiz çok şaşıracak."

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman gümbür gümbür geliyor! Mehmet Bozdağ ‘Türkiye hazır olsun ezber bozacağız’

'ERTUĞRUL DÖNÜYOR'
Bozdağ, hikayenin yeni sezonda nasıl evrileceğini ise şöyle anlattı: "İlk sezon Osman'ın toyluğunu işlemiştik. Bu sezon Ertuğrul tekrar sahalara dönüyor. Yaşlı bir Ertuğrul. İhtiyar kurt geri dönüyor. Babanın gelmesiyle obada birçok denge değişiyor.

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman gümbür gümbür geliyor! Mehmet Bozdağ ‘Türkiye hazır olsun ezber bozacağız’

Bu dengede Osman'ın, Savcı'nın, Dündar'ın var olma mücadelesini göreceğiz ve yavaş yavaş da Ertuğrul'un beyliği kime bırakacağı belli olacak. Beyliği bırakacağı ismi hangi özellikten dolayı seçecek onu göreceğiz. Osman'ın da dişli rakipleri var. Beylik savaşları başlıyor ama bu savaşı her zaman izlediğimiz hikayelerin dışında bir mantıkla yazıyoruz."

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman gümbür gümbür geliyor! Mehmet Bozdağ ‘Türkiye hazır olsun ezber bozacağız’

'CÜNEYT ARKIN HAYALLERIMİZİN KAHRAMANI'

YENİ sezona ciddi oyuncu takviyeleriyle girdiklerini hatırlatan Bozdağ, "'ı nasıl ikna ettiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Ben Cüneyt ağabeyi çok istiyordum. Teklif ettik, sağ olsun kabul etti. Tanış olduk, daha da çok sevdik. O hayallerimizin kahramanı. Müthiş bir adam.

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman gümbür gümbür geliyor! Mehmet Bozdağ ‘Türkiye hazır olsun ezber bozacağız’

Cüneyt ağabeyden ister istemez etkileniyorsunuz. Ben onu çok sevdim. Kemal Tahir'i de konuştuk Cüneyt ağabeyle, Türk tarihini de konuştuk, savaşları, atı, eski Yeşilçam'ı da konuştuk. Üst düzey bir zekası var.

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman gümbür gümbür geliyor! Mehmet Bozdağ ‘Türkiye hazır olsun ezber bozacağız’

Onun setlere, aramıza katılması hepimizi heyecanlandırdı. Setteki aşkı artırdı.

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman gümbür gümbür geliyor! Mehmet Bozdağ ‘Türkiye hazır olsun ezber bozacağız’

Motivasyon sağladı. Diğer yeni oyuncularımız da çok başarılı isimler; çok güçlü isimler geldi.

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ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman gümbür gümbür geliyor! Mehmet Bozdağ ‘Türkiye hazır olsun ezber bozacağız’
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