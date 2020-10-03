Son dakika haberi: Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürme planlarını anlatmıştı! Erdi Sungur İstanbul'da gözaltına alındı...

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Son dakika haberi: 'ın 'ı öldürme planlarını anlatmıştı! 'da gözaltına alındı...

Günlerdir konuşulan - olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Eski Milli futbolcu Emre Aşık'ın tehdit edildiğini gerekçe göstererek yaptığı şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Yağmur Aşık’ın eşi Emre Aşık’ı öldürmek için planı yaptığı iddia edilen , İstanbul’da gözaltına alındı! Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 3.10.2020 16:11 Son Güncelleme: 3.10.2020 16:20 ABONE OL
Kan donduran olayda flaş gelişme! Yağmur Aşık’ın eşi Emre Aşık’ı öldürmek için cinayet planı yaptığı Erdi Sungur…

Eski Milli futbolcu 'ın tehdit edildiğini gerekçe göstererek yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan boşanma aşamasında olduğu eşi ile tetikçi olduğu öne sürülen Baycan Ş., adli kontrolle serbest bırakılmak talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Kan donduran olayda flaş gelişme! Yağmur Aşık’ın eşi Emre Aşık’ı öldürmek için cinayet planı yaptığı Erdi Sungur…

Mahkeme her iki şüpheliyi serbest bırakırken yurt dışına çıkışlarını yasaklamıştı.

Kan donduran olayda flaş gelişme! Yağmur Aşık’ın eşi Emre Aşık’ı öldürmek için cinayet planı yaptığı Erdi Sungur…

Mahkeme şüphelilerin şikayetçi 'ın evine, işyerine ve kendisine 300 metreden fazla yaklaşılmasını da yasaklamıştı.

Kan donduran olayda flaş gelişme! Yağmur Aşık’ın eşi Emre Aşık’ı öldürmek için cinayet planı yaptığı Erdi Sungur…

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen , tetikçi tuttuğu ihbarında bulunan 'un kendisine aşık olduğunu, karşılık bulmadığı için bu iftirayı attığını ileri sürmüştü.

Kan donduran olayda flaş gelişme! Yağmur Aşık’ın eşi Emre Aşık’ı öldürmek için cinayet planı yaptığı Erdi Sungur…

Bu gelişmeler ardında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

Kan donduran olayda flaş gelişme! Yağmur Aşık’ın eşi Emre Aşık’ı öldürmek için cinayet planı yaptığı Erdi Sungur…

GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, 'ın eşi 'ı öldürmek için planı yaptığı iddia edilen , 'da gözaltına alındı.

Kan donduran olayda flaş gelişme! Yağmur Aşık’ın eşi Emre Aşık’ı öldürmek için cinayet planı yaptığı Erdi Sungur…

Şüphelinin emniyetteki işlemleri ardından yarın adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.

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Son dakika haberi: Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürme planlarını anlatmıştı! Erdi Sungur İstanbul'da gözaltına alındı...
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