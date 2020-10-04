48 yaşındaki Şebnem Ferah makyajsız hali ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj Şebnem Ferah'a takipçilerinden 'hiç yaşlanmıyor' yorumları yapıldı...

Rock müziğin kraliçesi Şebnem Ferah sosyal medya paylaşımı ile hayranlarını şaşırttı. Şarkıları ile milyonları kendine hayran eden Şebnem Ferah bu kez doğal güzelliği ile gündeme damga vurdu.
Şebnem Ferah'ın, siyah kalp ve nota emojisi koyduğu makyajsız paylaşımına hayranlarından "Çok tatlısın", "Gözlerinin yeşilinin içinde kayboldum" ve "Şarkılarını özledik" gibi mesajlar geldi.
Sil Baştan, Mayın Tarlası gibi birçok başarılı şarkılarıyla hafızalara kazınan Şebnem Ferah'a bir takipçisi de "Az önce büyük yaramazlık yapmış çocuk şirinliği. Nerede görsem ürperirim" yorumunda bulundu.