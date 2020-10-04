Haberler Günaydın Haberleri 48 yaşındaki Şebnem Ferah makyajsız hali ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj Şebnem Ferah'a takipçilerinden 'hiç yaşlanmıyor' yorumları yapıldı...

48 yaşındaki ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj Şebnem Ferah'a takipçilerinden 'hiç yaşlanmıyor' yorumları yapıldı...

Rock müziğin kraliçesi ile hayranlarını şaşırttı. Şarkıları ile milyonları kendine hayran eden Şebnem Ferah bu kez doğal güzelliği ile gündeme damga vurdu. ile yaptığı paylaşıma beğeni ve yorum yağdı. 48 yaşındaki Şebnem Ferah'ın takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı. Şebnem Ferah'ın, siyah kalp ve nota emojisi koyduğu makyajsız paylaşımına hayranlarından "Çok tatlısın", "Gözlerinin yeşilinin içinde kayboldum" ve "Şarkılarını özledik" gibi mesajlar geldi. İşte ...

Giriş Tarihi: 4.10.2020 16:15 Son Güncelleme: 4.10.2020 16:45 ABONE OL
48 yaşındaki Şebnem Ferah makyajsız hali ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj Şebnem Ferah'a takipçilerinden 'hiç yaşlanmıyor' yorumları yapıldı...

Rock müziğin kraliçesi ile hayranlarını şaşırttı. Şarkıları ile milyonları kendine hayran eden Şebnem Ferah bu kez doğal güzelliği ile gündeme damga vurdu.

48 yaşındaki Şebnem Ferah makyajsız hali ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj Şebnem Ferah'a takipçilerinden 'hiç yaşlanmıyor' yorumları yapıldı...

'ın makyaksız hali ile yaptığı paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

48 yaşındaki Şebnem Ferah makyajsız hali ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj Şebnem Ferah'a takipçilerinden 'hiç yaşlanmıyor' yorumları yapıldı...

48 yaşındaki 'ın takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

48 yaşındaki Şebnem Ferah makyajsız hali ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj Şebnem Ferah'a takipçilerinden 'hiç yaşlanmıyor' yorumları yapıldı...

'ın, siyah kalp ve nota emojisi koyduğu makyajsız paylaşımına hayranlarından "Çok tatlısın", "Gözlerinin yeşilinin içinde kayboldum" ve "Şarkılarını özledik" gibi mesajlar geldi.

48 yaşındaki Şebnem Ferah makyajsız hali ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj Şebnem Ferah'a takipçilerinden 'hiç yaşlanmıyor' yorumları yapıldı...

Sil Baştan, Mayın Tarlası gibi birçok başarılı şarkılarıyla hafızalara kazınan 'a bir takipçisi de "Az önce büyük yaramazlık yapmış çocuk şirinliği. Nerede görsem ürperirim" yorumunda bulundu.

48 yaşındaki Şebnem Ferah makyajsız hali ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj Şebnem Ferah'a takipçilerinden 'hiç yaşlanmıyor' yorumları yapıldı...

'ın daha önce yaptığı bu paylaşımı da çok konuşulmuştu.

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48 yaşındaki Şebnem Ferah makyajsız hali ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj Şebnem Ferah'a takipçilerinden 'hiç yaşlanmıyor' yorumları yapıldı...
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