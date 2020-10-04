Baba olmak için gün sayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı sevgilisi Camelo Lopez ile evlendi! 8.5 aylık hamile Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı'nın nikahından kareler...

Yakın zamanda baba olacak olan Soner Sarıkabadayı sevgilisi Camelo Lopez ile evinde gerçekleştirdiği sade bir nikah ile evlendi. Pandemi nedeniyle Soner Sarıkabadayı'nın evinde gerçekleşen nikaha 10 kişi katıldı. İşte Soner Sarıkabadayı ve hamile eşi Camelo Lopez'in nikahından kareler...
8.5 aylık hamile sevgilisi Camelo Lopez ile nikah fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı Soner Sarıkabadayı'ya tebrik mesajları yağdı.
Daha önce Lopez ile İstinye Park AVM'de görüntülenen şarkıcı, tarih vermeden yakında nikah masasına oturacaklarını açıklayarak "Pandemi sürecinde olduğumuz için herhangi bir sıkıntı olmasın diye annem ve babam bile nikahta olmayacak" demişti.
oner Sarıkabadayı, 2015 yılında 'Tarifi Zor' adlı şarkının klibinde tanıştığı Camelo Lopez ile aşk yaşamaya başladı. Baba olacağını nasıl öğrendiğini anlatan Sarıkabadayı, Lopez'in çok pozitif olduğunu söyledi ancak birkaç gün boyunca nişanlısının keyfinin yerinde olmadığını dile getirdi.
Sevgilisinin durumdan şüphelendiğini söyleyen şarkıcı, "Beni banyoya çağırdı ve testi gösterdi. Böyle öğrendim" dedi.