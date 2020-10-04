Haberler Günaydın Haberleri Baba olmak için gün sayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı sevgilisi Camelo Lopez ile evlendi! 8.5 aylık hamile Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı'nın nikahından kareler...

Baba olmak için gün sayan şarkıcı sevgilisi ile evlendi! 8.5 aylık hamile Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı'nın ...

Yakın zamanda baba olacak olan sevgilisi ile evinde gerçekleştirdiği sade bir nikah ile evlendi. 8.5 aylık hamile sevgilisi Camelo Lopez ile nikah fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı Soner Sarıkabadayı'ya tebrik mesajları yağdı. Pandemi nedeniyle Soner Sarıkabadayı'nın evinde gerçekleşen nikaha 10 kişi katıldı. İşte Camelo Lopez'in ...

Giriş Tarihi: 4.10.2020 11:10 Son Güncelleme: 4.10.2020 11:26 ABONE OL
Baba olmak için gün sayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı sevgilisi Camelo Lopez ile evlendi! 8.5 aylık hamile Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı'nın nikahından kareler...

Yakın zamanda baba olacak olan sevgilisi ile evinde gerçekleştirdiği sade bir nikah ile evlendi. Pandemi nedeniyle Soner Sarıkabadayı'nın evinde gerçekleşen nikaha 10 kişi katıldı. İşte Camelo Lopez'in ...

Baba olmak için gün sayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı sevgilisi Camelo Lopez ile evlendi! 8.5 aylık hamile Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı'nın nikahından kareler...

8.5 aylık hamile sevgilisi ile nikah fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı 'ya tebrik mesajları yağdı.

Baba olmak için gün sayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı sevgilisi Camelo Lopez ile evlendi! 8.5 aylık hamile Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı'nın nikahından kareler...

Daha önce Lopez ile İstinye Park AVM'de görüntülenen şarkıcı, tarih vermeden yakında nikah masasına oturacaklarını açıklayarak "Pandemi sürecinde olduğumuz için herhangi bir sıkıntı olmasın diye annem ve babam bile nikahta olmayacak" demişti.

Baba olmak için gün sayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı sevgilisi Camelo Lopez ile evlendi! 8.5 aylık hamile Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı'nın nikahından kareler...

oner Sarıkabadayı, 2015 yılında 'Tarifi Zor' adlı şarkının klibinde tanıştığı ile aşk yaşamaya başladı. Baba olacağını nasıl öğrendiğini anlatan Sarıkabadayı, Lopez'in çok pozitif olduğunu söyledi ancak birkaç gün boyunca nişanlısının keyfinin yerinde olmadığını dile getirdi.

Baba olmak için gün sayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı sevgilisi Camelo Lopez ile evlendi! 8.5 aylık hamile Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı'nın nikahından kareler...

Sevgilisinin durumdan şüphelendiğini söyleyen şarkıcı, "Beni banyoya çağırdı ve testi gösterdi. Böyle öğrendim" dedi.

Baba olmak için gün sayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı sevgilisi Camelo Lopez ile evlendi! 8.5 aylık hamile Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı'nın nikahından kareler...

Oğullarının bir Türk bir de yabancı adı olacağını söyleyen şarkıcı, bebeğine, babasının adı olan Hasan ismini vereceğini söyledi. Sarıkabadayı, diğer ismi de eşi Lopez'in seçeceğini açıkladı.

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Baba olmak için gün sayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı sevgilisi Camelo Lopez ile evlendi! 8.5 aylık hamile Camelo Lopez ile Soner Sarıkabadayı'nın nikahından kareler...
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