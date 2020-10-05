Haberler Günaydın Haberleri Survivor Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç aşk mı yaşıyor? Sercan’dan beklenen açıklama!

ve mı yaşıyor? Sercan’dan beklenen !

yarışması boyunca Ünlüler takımında beraber mücadele eden ve 'ın aralarındaki samimiyet Survivor adasından 'a taşındı. Yarışmada adı 'yla iddialarına karışan Yıldırım elendikten sonra her şeyin Survivor adasında kaldığını ve unuttuğunu belirtmişti. Sercan Yıldırım'ın kendisi gibi futbolcu olan Aycan Yanaç'ı etiketleyerek yaptığı ise ikilinin arasında aşk dedikodularına neden olmuştu. 'dan paylaşımlarında bulunan Aycan Yanaç'ın fotoğraflarına ilk yorum yakın arkadaşı Sercan Yıldırım'dan gelmişti. Sercan Yıldırım, aşk iddialarına bakın ne cevap verdi…

Giriş Tarihi: 5.10.2020 11:21 Son Güncelleme: 5.10.2020 11:53 ABONE OL
Survivor Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç aşk mı yaşıyor? Sercan’dan beklenen açıklama!

Futbolcular ve 'ın yarışması sonrası yaşadığı edilmişti.

Survivor Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç aşk mı yaşıyor? Sercan’dan beklenen açıklama!

Yıldırım iddiaları kabul etmedi ve "Aycan benim kardeşimdir" dedi.

Survivor Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç aşk mı yaşıyor? Sercan’dan beklenen açıklama!

Hürriyet'in haberine göre; Gaziantep Alg Spor Kulübü'nde top koşturan Yanaç, antrenmanlardan bulduğu boşluğu 'a gelerek değerlendirdi.

Survivor Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç aşk mı yaşıyor? Sercan’dan beklenen açıklama!

Futbolculara, Yıldırım'ın yeni evlenen kardeşi Tezcan Yıldırım da eşlik etti.

Survivor Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç aşk mı yaşıyor? Sercan’dan beklenen açıklama!

, mekan çıkışı 'la aralarında çıkan iddiaları hakkındaki sorulara şu cevabı verdi: "Aycan benim kardeşimdir. Asla öyle bir şey yok."

Survivor Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç aşk mı yaşıyor? Sercan’dan beklenen açıklama!

yarışmasında başlayan arkadaşlıkları devam eden ikili sık sık bir araya geliyor.

Survivor Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç aşk mı yaşıyor? Sercan’dan beklenen açıklama!

Yaz aylarında da birlikte yapan ve iki iyi arkadaş olduğunu ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç aşk mı yaşıyor? Sercan’dan beklenen açıklama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA