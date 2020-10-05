Survivor Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç aşk mı yaşıyor? Sercan’dan beklenen açıklama!

Futbolcular Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım'ın Survivor yarışması sonrası aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Yıldırım iddiaları kabul etmedi ve "Aycan benim kardeşimdir" dedi.
Hürriyet'in haberine göre; Gaziantep Alg Spor Kulübü'nde top koşturan Yanaç, antrenmanlardan bulduğu boşluğu İstanbul'a gelerek değerlendirdi.
Futbolculara, Yıldırım'ın yeni evlenen kardeşi Tezcan Yıldırım da eşlik etti.
Sercan Yıldırım, mekan çıkışı Aycan Yanaç'la aralarında çıkan aşk iddiaları hakkındaki sorulara şu cevabı verdi: "Aycan benim kardeşimdir. Asla öyle bir şey yok."
Yaz aylarında da birlikte tatil yapan Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç iki iyi arkadaş olduğunu iddia ediyor.