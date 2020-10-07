Kenan Doğulu'dan sürpriz paylaşım! Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu mutluluğunu bu sözlerle duyurdu "Bir çocuk gelir ve dünyayı değiştirir"

Sonsuz bir ilişki başlar ve artık 'O' iyi ki vardır. Bilesin ki 'Aren' gelmiştir dünyama. Müjdem olsun gönülden bağlı dostuma. Canım Canan'ım ve aslan kardeşim Emre'ciğime teşekkürler ve tebrikler.

Bütün ailemiz, seven ve sahip çıkan bütün dostlarımızın gözü aydın olsun. Aren bebek sağlıklı, mutlu, iyi ve duyarlı bir insan olsun.