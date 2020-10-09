Didem Uzel: ABD’deki acillerde aynı zorlukları yaşamaktan korktuk döndük

Bir süredir yaşadığı Miami'den pandemi sebebiyle ülkemize ailesiyle dönüş yapan Didem Uzel, oğlu Aslan ile birlikte oynadığı Bee'o Propolis'in tanıtımında konuştu. Uzel, salgın döneminde ABD'de yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı: 'Biz biraz daha şehir merkezinden uzakta yaşıyoruz ve kimse yok; aile, arkadaş yok. Açıkçası çok zor bir beş ay geçirdik. Bazen duvarlara bakıp ağladığımı biliyorum. Çünkü çaresizsiniz, dışarı çıkamıyorsunuz, biriyle görüşmek isteseniz zaten kimseniz yok. Başımıza bir şey gelse Aslan'ı emanet edeceğimiz kimse yok. Arkadaşlarım Mayıs'ta Türkiye'ye döndü, biz kaldık. Çok direndik, eşim Selim'le üstesinden gelmeye çalıştık ama gelemedik ve dönme kararı aldık."







'TÜRKİYE'DE GÜVENDEYİZ'

ABD'de apandisit ameliyatı öncesinde 10 saat acilde ne olduğunu bilmeden beklediğini belirten Uzel, sözlerine şöyle devam etti: "Biz Amerika'nın acillerdeki sıkıntıdan dolayı sorun yaşarız diye Türkiye'ye dönme kararı aldık. Ağustos'ta döndük. Aynı şeyleri yaşamaktan korktuğumuz için birkaç yılı Türkiye'de geçirmek istiyoruz. Aslan da çok mutlu, çok korunaklı bir sistemin içinde."

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