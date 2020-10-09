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’daki zor günlerini anlattı! ‘Duvarlara bakıp ağladım’

ile 2012 yılında dünyaevine girdikten sonra ’ye yerleşen ünlü oyuncu koronavirüsten (Covid-19) dolayı ’ye döndüklerini söyledi. sürecini ’de geçiren Didem Uzel, yaşadığı zorlukları anlattı: “Şehir merkezinden uzakta yaşıyorduk ve kimsemiz yoktu. Bazen duvarlara bakıp ağladığımı biliyorum. Çünkü çaresizdik. Ayrıca ’da acillerdeki sıkıntıdan dolayı sorun yaşayacağımızı düşünüp döndük. Burada güvendeyiz.”

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Giriş Tarihi: 9.10.2020 07:06 Son Güncelleme: 9.10.2020 07:44 ABONE OL
Didem Uzel Amerika’daki zor günlerini anlattı! ‘Duvarlara bakıp ağladım’

Bir süredir yaşadığı 'den sebebiyle ülkemize ailesiyle dönüş yapan , oğlu Aslan ile birlikte oynadığı Bee'o Propolis'in tanıtımında konuştu. Uzel, döneminde 'de yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı:

Didem Uzel Amerika’daki zor günlerini anlattı! ‘Duvarlara bakıp ağladım’

'Biz biraz daha şehir merkezinden uzakta yaşıyoruz ve kimse yok; aile, arkadaş yok. Açıkçası çok zor bir beş ay geçirdik.

Didem Uzel Amerika’daki zor günlerini anlattı! ‘Duvarlara bakıp ağladım’

Bazen duvarlara bakıp ağladığımı biliyorum. Çünkü çaresizsiniz, dışarı çıkamıyorsunuz, biriyle görüşmek isteseniz zaten kimseniz yok. Başımıza bir şey gelse Aslan'ı emanet edeceğimiz kimse yok.

Didem Uzel Amerika’daki zor günlerini anlattı! ‘Duvarlara bakıp ağladım’

Arkadaşlarım Mayıs'ta 'ye döndü, biz kaldık. Çok direndik, eşim Selim'le üstesinden gelmeye çalıştık ama gelemedik ve dönme kararı aldık."

Didem Uzel Amerika’daki zor günlerini anlattı! ‘Duvarlara bakıp ağladım’

'TÜRKİYE'DE GÜVENDEYİZ'

'de apandisit ameliyatı öncesinde 10 saat acilde ne olduğunu bilmeden beklediğini belirten Uzel, sözlerine şöyle devam etti:

Didem Uzel Amerika’daki zor günlerini anlattı! ‘Duvarlara bakıp ağladım’

"Biz 'nın acillerdeki sıkıntıdan dolayı sorun yaşarız diye 'ye dönme kararı aldık. Ağustos'ta döndük.

Didem Uzel Amerika’daki zor günlerini anlattı! ‘Duvarlara bakıp ağladım’

Aynı şeyleri yaşamaktan korktuğumuz için birkaç yılı 'de geçirmek istiyoruz.

Didem Uzel Amerika’daki zor günlerini anlattı! ‘Duvarlara bakıp ağladım’

Aslan da çok mutlu, çok korunaklı bir sistemin içinde."

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Didem Uzel Amerika’daki zor günlerini anlattı! ‘Duvarlara bakıp ağladım’
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