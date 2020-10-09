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Güzel manken Çağla Şıkel'den bomba itiraf! Çağla Şıkel " sahibi olabilmek için..."

Podyumların aranan isimlerinden manken ve sunucu Çağla Şıkel katıldığı 'ın programında samimi açıklamalarda bulundu. ile evliliğinden iki erkek çocuk sahibi olan Çağla Şıkel isteğini ve bunun için yaptırdığı uygulamayı ilk kez açıkladı. Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra kimseyi hayatına sokmayan ile şaşırttı. İşte Çağla Şıkel'in ileride kız çocuğu sahibi olabilmek için başvurduğu yöntem...

Giriş Tarihi: 9.10.2020 11:21 Son Güncelleme: 9.10.2020 11:49 ABONE OL
Güzel manken Çağla Şıkel'den bomba itiraf! Çağla Şıkel Kız çocuğu sahibi olabilmek için...

Podyumların aranan isimlerinden manken ve sunucu Çağla Şıkel katıldığı 'ın programında samimi açıklamalarda bulundu. ile evliliğinden iki erkek çocuk sahibi olan Çağla Şıkel isteğini ve bunun için yaptırdığı uygulamayı ilk kez açıkladı.

Güzel manken Çağla Şıkel'den bomba itiraf! Çağla Şıkel Kız çocuğu sahibi olabilmek için...

'dan boşandıktan sonra kimseyi hayatına sokmayan ile şaşırttı. İşte Çağla Şıkel'in ileride sahibi olabilmek için başvurduğu yöntem...

Güzel manken Çağla Şıkel'den bomba itiraf! Çağla Şıkel Kız çocuğu sahibi olabilmek için...

Hayatıyla ilgili çok özel detayları anlatan Çağla Şıkel günlük yaşamına ve geçmişine dair özel itiraflarda bulundu. 'ı mesafeli biri olarak düşünen Şıkel, günlük yaşamında sevecen ve samimi biri olduğunu belirtti. Ünlü manken ve sunucu isteğiyle ilgili çok özel itiraflar yaptı.

Güzel manken Çağla Şıkel'den bomba itiraf! Çağla Şıkel Kız çocuğu sahibi olabilmek için...

'YUMURTALARIMI DONDURDUM'

Programda çocuk yapmanın insanı bencillikten uzaklaştırdığını anlatan Çağla Şıkel, anne olmak için yaratılmış bir kadın olduğunu söyledi. İlk hayalinin olması olduğunu itiraf eden Şıkel, sonrasında kız çocuğunun k'sini düşündürmeyecek iki tane erkek evladı olduğunu ve bunun için şükrettiğini söyledi. Oğlak burcunun inatçı yapısı nedeniyle hala daha içinde bir yerlerde bir kız çocuğu istediğini açıkladı.


Güzel manken Çağla Şıkel'den bomba itiraf! Çağla Şıkel Kız çocuğu sahibi olabilmek için...

Bir gün bir kız çocuk sahibi olacağına inanan Şıkel, bunun için doğru zamanı beklediğini belirtti. İleride bir gün pişman olmamak için tüm önlemlerini aldığını söyleyen Şıkel, yumurtalarını dondurduğunu itiraf etti. Aynı zamanda Çağla Şıkel ilerde evlenip çocuk yapabileceğine dair de itiraflarda bulundu.

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Güzel manken Çağla Şıkel'den bomba itiraf! Çağla Şıkel "Kız çocuğu sahibi olabilmek için..."
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