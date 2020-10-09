Serenay Sarıkaya hakkında son dakika açıklaması geldi! "Serenay Sarıkaya küçük bir operasyon geçirdi"

Serenay Sarıkaya'nın göğüs operasyonu hakkında menajerinden son dakika açıklaması geldi. Serenay Sarıkaya'nın estetik operasyon yaptırmak için hastaneye Seren Kaya ismiyle yatış yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Uçankuş TV'nin iddiasına Serenay Sarıkaya'nın menajerinden doğrulama geldi.
Serenay Sarıkaya, önceki gece özel bir hastanede operasyon geçirdi. Serenay Sarıkaya'nın meme estetiği konusunda uzman olan bir doktora yaptırdığı operasyonda, silikonlarını yeniletip, göğüslerini küçülttüğü iddia edildi.
Göğüs operasyonu haberini doğrulayan Serenay Sarıkaya'nın menajeri "Küçük bir operasyon geçirdi, bir gece kaldı ve çıktı" dedi. Ayrıca Serenay Sarıkaya'nın hastaneye yatış işlemlerini de kendi ismiyle yaptığını belirtti.