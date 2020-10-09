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hakkında açıklaması geldi! "Serenay Sarıkaya küçük bir operasyon geçirdi"

'nın göğüs operasyonu hakkında menajerinden açıklaması geldi. Serenay Sarıkaya'nın operasyon yaptırmak için hastaneye Seren Kaya ismiyle yatış yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Uçankuş TV'nin iddiasına Serenay Sarıkaya'nın menajerinden doğrulama geldi. Göğüs operasyonu haberini doğrulayan "Küçük bir operasyon geçirdi, bir gece kaldı ve çıktı" dedi. İşte Serenay Sarıkaya'nın haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 9.10.2020 10:47 Son Güncelleme: 9.10.2020 10:58 ABONE OL
Serenay Sarıkaya hakkında son dakika açıklaması geldi! Serenay Sarıkaya küçük bir operasyon geçirdi

'nın göğüs operasyonu hakkında menajerinden açıklaması geldi. Serenay Sarıkaya'nın operasyon yaptırmak için hastaneye Seren Kaya ismiyle yatış yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Uçankuş TV'nin iddiasına Serenay Sarıkaya'nın menajerinden doğrulama geldi.

Serenay Sarıkaya hakkında son dakika açıklaması geldi! Serenay Sarıkaya küçük bir operasyon geçirdi

, önceki gece özel bir hastanede operasyon geçirdi. Serenay Sarıkaya'nın meme estetiği konusunda uzman olan bir doktora yaptırdığı operasyonda, silikonlarını yeniletip, göğüslerini küçülttüğü iddia edildi.

Serenay Sarıkaya hakkında son dakika açıklaması geldi! Serenay Sarıkaya küçük bir operasyon geçirdi

Göğüs operasyonu haberini doğrulayan 'nın menajeri "Küçük bir operasyon geçirdi, bir gece kaldı ve çıktı" dedi. Ayrıca Serenay Sarıkaya'nın hastaneye yatış işlemlerini de kendi ismiyle yaptığını belirtti.

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Serenay Sarıkaya hakkında son dakika açıklaması geldi! "Serenay Sarıkaya küçük bir operasyon geçirdi"
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