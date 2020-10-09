Serenay Sarıkaya hakkında son dakika açıklaması geldi! "Serenay Sarıkaya küçük bir operasyon geçirdi"

Göğüs operasyonu haberini doğrulayan Serenay Sarıkaya'nın menajeri "Küçük bir operasyon geçirdi, bir gece kaldı ve çıktı" dedi. Ayrıca Serenay Sarıkaya'nın hastaneye yatış işlemlerini de kendi ismiyle yaptığını belirtti.